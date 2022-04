Dybt forbløffet over Eriksen

Det er næppe en overdrivelse at påstå, at Brentford tog en chance, da de hentede Christian Eriksen tilbage til London og Premier League på vintertransfervinduets sidste dag.

Heldigvis for danskerklubben var der fuld gevinst, for Eriksen har siden sit comeback til fodboldverdenen imponeret stort i Brentfords opblomstring de seneste måneder.

Lørdag står Eriksen over for sin tidligere klub Tottenham, der for tiden styres af Antonio Conte, som danskeren arbejdede under halvanden sæson i Inter. I den forbindelse ville de engelske journalister gerne vide, om Conte og Tottenham har fortrudt, at man ikke slog til, da Eriksen var fri på markedet i januar.

- For at være helt ærlig, så vidste ingen noget om chancerne for, at Christian kunne komme tilbage til fodbold. Det var en overraskelse for alle.

- I den forbindelse synes jeg, at Brentford gjorde det rigtig godt i forhold til at forstå situationen og skrive kontrakt med Christian. Jeg er meget overrasket, men jeg er ikke den eneste person, der er overrasket over at se ham spille på denne her måde, lød det fra Antonio Conte ifølge London Evening Standard.

Antonio Conte vil meget gerne arbejde sammen med Christian Eriksen igen. Foto: Ritzau Scanpix

Italieneren roste ved samme lejlighed Eriksen for aldrig at klage, da han i en periode sad på bænken i Inter, og så svarede han relativt klart på spørgsmålet om, hvorvidt han er interesseret i at få Christian Eriksen tilbage til Tottenham, når kontrakten med Brentford udløber til sommer.

- Helt sikkert. Det vil være en fantastisk mulighed at arbejde med Christian igen.

- Jeg nød tiden, vi brugte sammen i Inter. Til trods for at han ikke spillede fast i starten. Men da han forstod, hvad jeg ville have, så spillede han, og vi vandt en titel sammen.

- Når du har sådan en spiller, en fantastisk spiller og en god mand, tror jeg, at alle trænere gerne vil arbejde med dem, siger Conte ifølge Football Daily.

Brentford og Christian Eriksen tager imod Antonio Conte og Tottenham hjemme på Brentford Community Stadium lørdag klokken 18.30. Du kan følge kampen direkte på ekstrabladet.dk.

