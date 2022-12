Dybt imponeret: Han gør os gode

- Vi er et bedre fodboldhold, når vi har Christian Nørgaard på banen, mener Thomas Frank, der er glad for, hans defensive styrmand på midtbanen er tilbage og klar til anden del af sæsonen

Når Premier League skydes i gang Boxing Day med danskerklubben Brentfords opgør mod Tottenham, er der gode chancer for, at Thomas Frank stiller med noget, der ligner stærkeste opstilling.

For flere profiler er klar igen efter skadepauser. Det gælder både anfører Pontus Jansson, der kæmper for at nå opgøret, lige som Christian Nørgaard ventes at være i fulde omdrejninger.

Christian Nørgaard, der her ses i en landskamp, er en meget vigtig spiller for Brentford. Han gør os bedre, mener Thomas Frank. Foto: Jens Dresling.

Christian Nørgaard var spilleklar – og på banen i 2-1 triumfen mod Manchester City 14. november – men han fik ikke meget spilletid ved VM.

Nu skal han igen ind og styre spillet på Brentfords midtbane. Lige som man så i sidste sæson, hvor han var blandt ligaens bedste bolderobrere samt på et tidspunkt i foråret var den spiller i hele Premier League, der løb flest kilometer.

- Vi har savnet ham. Og jeg må bare erkende, at vi er et meget bedre hold med Christian på banen.

- Han er så taktisk dygtig og placerer sig altid godt. Hans tilstedeværelse har enorm betydning for os, siger Thomas Frank.

Hverken Christian Nørgaard, Mathias Jensen eller Mikkel Damsgaard var med på Brentfords træningslejr i Girona i første del af december.

De fik lidt fri efter VM-fiaskoen og har siden trænet hjemme på det nye træningsanlæg i Brentford.

Thomas Frank og Claus Nørgaard er genforenet efter seks års adskillelse. De arbejdede sammen i Brøndby frem til marts 2016. Nu er de sammen i Brentford, hvor Nørgaard skal løfte opgaven efter Brian Riemer. Foto: Lars Poulsen.

Tidligere på måneden måtte Thomas Frank sige farvel til assistenten, Brian Riemer, der er blevet cheftræner i Anderlecht.

Frank forstår godt, at Riemer slog til, da tilbuddet dukkede op.

- Jeg er virkelig glad på Brians vegne. Han har fået et job i en topklub. Selvfølgelig ærgrer det mig at miste ham, men han skal også gribe sådan en stor mulighed.

- Nu har vi fået Claus Nørgaard ind, og ham kender jeg fra Brøndby, så det skaber noget ny dynamik, forklarer Thomas Frank.

Brian Riemer stod med ansvaret for den defensive organisation og de defensive dødbolde. Det har været en enorm succes de senere år, hvor Brentford har forbedret sig markant.

- Claus Nørgaard har nogle af de samme kompetencer som Brian. Jeg er sikker på, han træder i karakter og hjælper os, fastslår Thomas Frank