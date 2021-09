Dyr jager Ronaldo på flugt

Det blev lidt for idyllisk for familien Ronaldo, der fik nok efter en uge og fandt et nyt sted at bo

Svaret er enkelt: Man skal selvfølgelig stille med et ordentligt FÅRsvar!

Mens tobenede forsvarsspillere ofte må kigge forgæves efter den viltre 36-årige portugiser, så lykkedes det en fåreflok at få jaget Premier Leagues lønkonge af banen på blot en uge.

Det går forrygende på banen for Cristiano Ronaldo, men på den hjemlige matrikel har der været visse udfordringer. Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Ritzau Scanpix

Cristiano Ronaldo, kæresten Georgina Rodriguez, 27, hans tre børn og parrets fælles datter var efter flytningen fra Torino rykket ind i en kæmpe villa på landet i ren Barnaby-idyl.

Huset ligger på en 20 tønderland stor naturgrund i Cheshire ca. 45 sydvest for Manchester og en times kørsel fra Old Trafford og rummede alt: Syv soveværelser og plads til det meste – og bløde bakker og skov lige uden for døren.

Men de midtengelske får vågner åbenbart rasende tidligt, bræger på livet løs fra start til slut og vækkede den morgenslumrende Cristiano Ronaldo, der hurtigt tog konsekvensen og rykkede ud af familiens casa.

Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez på den røde løber ved et awardshow i Sevilla i 2019. Foto: Hubert Boesl/AP/Ritzau Scanpix

Nu er familien flygtet fra 50 millioner kroners-villaen og det larmende for- og fårehold og ind på et nyt landsted, melder The Sun, der kan afsløre, at det nye hjem ejes af en tidligere United-stjerne og blot koster det halve af det første hus. Ifølge Daily Mail er ejeren af Ronaldo-klanens nuværende residens Andy Cole.

Til gengæld er der en garage med plads til fire af Cristiano Ronaldos superbiler, der ifølge The Sun hver især står i ca. 150 mio. kroner – altså seks gange husets pris. Der følger nok en solid lås med til garageporten…

Det var dog ikke kun de firbenede uldtotters evindelige brægen, der jog familien ud af hus nummer et. Ifølge The Suns kilder var CR7 heller ikke tilfreds med, at der hen over grunden gik en offentlig sti, og desuden var det muligt at kigge ind gennem portene ud mod vejen foran huset.

Det nye hjem rummer naturligvis alt tænkeligt grej inden for kameraer, elektriske porte og bliver patruljeret af vagter døgnet rundt, melder avisen med henvisning til kilder i ejendomsmægler-miljøet. Ud over den rummelige garage er der naturligvis pool og biograf, og så ligger kassen kun en kort spadseretur fra restauranter og det udeliv, Ronaldo dyrkede i sit første ophold i Manchester.

Derfor føler Cristiano Ronaldo sig i den grad hjemme og glæder sig ifølge The Sun til at vise kæresten sine gamle steder, når det værste hysteri efter hans engelske comeback har lagt sig, og han kan invitere Georgina ud på en gluten- og laktosefri middag, der næppe inkluderer lammekølle.

