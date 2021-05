Dyrt Schmeichel-drop: Koster Champions League

Der var drama for alle pengene, da Champions League-billetterne skulle uddeles søndag i Premier League.

Chelsea, Liverpool og Leicester skulle kæmpe om to billetter, og det svingede frem og tilbage eftermiddagen igennem.

Det endte dog fatalt for Leicester og særligt Kasper Schmeichel.

Den danske landsholdskeeper lavede en af sine sjældne fejl et kvarter før tid og boksede bolden i eget net. Den scoring sendte Leicester ned under Chelsea i kampen om Champions League-millionerne.

Sorteper skiftede konstant

Sorteper skiftede hånd nærmest fra minut til minut søndag eftermiddag mellem de tre kombattanter.

Efter 18 minutter sendte Jamie Vardy Liverpool ned på femtepladsen, da angriberen bragte Leicester foran på et straffespark mod Tottenham.

Jamie Vardy var skarp fra pletten, og angriberen sendte Leicester på kurs mod top-fire. Foto: Mike Egerton/Ritzau Scanpix

Små 20 minutter senere slog Sadio Mané dog til for Liverpool mod Crystal Palace, og så var det pludselig Chelsea, der var uden for det gode selskab.

Godt nyt for Liverpool

Det blev endnu bedre for Liverpool kort inden pauseteen, da først Harry Kane udlignede for Tottenham mod Leicester, og i Birmingham bragte Aston Villa sig foran mod Chelsea.

Sadio Mané sendte Liverpool i Champions League. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Det var i øvrigt den tidligere Chelsea-spiller Bertrand Traore, der scorede for Aston Villa, der ikke havde det fjerneste at spille for på dagen, da Birmingham-klubben var låst fast på 11. pladsen.

Ved pausen var Leicester dermed på femtepladsen - to mål dårligere end Chelsea på målscore. Hvilket vanvittigt drama!

Korthuset ramlede

Kort inde i anden halvleg begyndte korthuset for alvor at vælte for Chelsea, da straffesparksguderne ikke var med The Blues.

I samme minut scorede Jamie Vardy igen for Leicester fra pletten og Anwar El-Ghazi gjorde det samme for Aston Villa. Så var Chelsea to point efter både Leicester og Liverpool.

Chelsea snublede mod Aston Villa, der ellers intet havde at spille for. Foto: Nick Potts/Ritzau Scanpix

Alligevel kunne London-klubben snige sig tilbage i top-fire, hvis Tottenham igen skulle få udlignet mod Leicester. Champions League-millionerne lå med andre ord stadig på en knivsæg...

Dyr dansk fejl

Chelsea tog selv et lille skridt tilbage, da Ben Chilwell reducerede for Chelsea, mens Thomas Tuchels mandskab pressede på og pressede på. Kun med en sejr kunne Chelsea vide sig sikker.

Med et kvarter tilbage indtraf katastrofen for Leicester med danske briller. Kasper Schmeichel boksede fuldstændig ved siden af bolden på et hjørnespark og sendte kuglen i eget net. Ærgerlig fejltagelse af ellers altid solide og sublime Schmeichel.

Kasper Schmeichel blev presset af Davinson Sanchez, men der var ikke frispark til den danske målmand. Foto: Shaun Botterill/Ritzau Scanpix

Kort forinden havde Sadio Mané sikret Liverpools deltagelse i Champions League med en scoring til 2-0 mod Crystal Palace.

Med fire minutter tilbage smuldrede det hele for Leicester og Kasper Schmeichel, da Gareth Bale scorede til 3-2 på en kontra, hvor det ellers så ud til, at Harry Kane havde hånd på i opspillet.

Gareth Bale dukkede Leicester endnu engang dybt inde i overtiden, da Schmeichel og co. satsede det hele. Dermed må Leicester tage til takke med Europa League næste sæson.

Tottenham spillede sig i øvrigt forbi Arsenal i tabellen og er også klar til europæisk fodbold efter sommer, hvor den står på Conference League.