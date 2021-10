Efter 74 år: Tæv igen

Thomas Frank og hans oprykkere leverede endnu en fornem indsats i hjemmekampen mod Chelsea, men gæsterne har stadig ikke lukket et mål ind i åbent spil i otte Premier League-kampe efter besøget i danskerklubben, som blev besejret med 1-0.

Christian Nørgaard kommer foran Chelsea's Mateo Kovacic. Foto:Toby Melville/Ritzau Scanpix

De to hold, der såmænd ikke havde mødt hinanden i liga-sammenhæng i 74 år, gav hinanden en fin første halvleg, hvor de boldsikre gæster dog var mest på bolden.

Derfor var Mathias 'Zanka' Jørgensen den travleste i den dansker-kvartet, der startede opgøret. Mens han var holdkammerater med midtbanemændene Mathias Jensen og Christian Nørgaard, optrådte Andreas Christensen som vanligt i blåt.

Alligevel var det Brentford, der halvvejs fremtvang første store chance, da Nørgaard lagde bolden af til en helt fri Bryan Mbeumo, der halvt liggende flugtede en nedfaldsbold ind bag David Raya. Det var backens tredje mål i hans seneste tre kampe i ligaen.

David Raya strækker sig forgæves efter Ben Chilwells kanonhug. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

Efter pausen kom Thomas Franks tropper mere og mere med i opgøret og lagde pres på Thomas Tuchels tropper, og efterhånden kastede det pæne chancer af sig.

Først blev Ivan Toney dog afvist af en virkelig velspillende Eduard Mendy, og da Mbeumo kort efter endelig fik bolden forbi senegaleseren, blev han og hans forsøg igen afvist af stolpen.

Thomas Frank og hans oprykkere leverede endnu en flot præstation mod en af titelfavoritterne. Foto:Toby Melville/Ritzau Scanpix

Presset på gæsterne var tungt i slutfasen, hvor Christian Nørgaard såmænd var tæt på med et saksespark fra kort afstand, men det lykkedes ikke Brentford at få revanche for 0-2 nederlaget på hjemmebane tilbage i 1947.

Chelsea topper derimod tabellen efter den smalle sejr.

- Vi var meget stærke i 70 minutter og meget heldige i 20, bemærkede Tuchel efter kampen.

