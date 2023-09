Efter anklager om vold: Manchester United suspenderer stjerne

Manchester United har suspenderet Antony.

Det oplyser Premier League-klubben på sin hjemmeside.

Det sker, efter flere kvinder har anmeldt ham for vold og misbrug.

'Spillere, der ikke har deltaget i deres kampe for deres land skal møde tilbage på mandag. Men det er blevet aftalt med Antony, at han for nu ikke skal vende tilbage, så der kan komme afklaring på anklagerne mod ham,' skriver de og fortsætter.

'Som klub fordømmer vi alle former for vold og misbrug. Vi anerkender vigtigheden af at beskytte alle involverede i denne situation og anerkender den effekt, disse anklager har på ofrene for misbrug.'

Antony for en uge siden sin sidste kamp i United-trøjen for en periode, da de tabte til Arsenal. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Smidt af landsholdet

For fem dage siden blev United-stjernen ligeledes smidt af landsholdet for at beskytte de påståede ofre.

'På grund af de kendsgerninger, der blev offentliggjort i mandags, der involverer Manchester United-angriberen Antony, fordi der skal efterforskes og for at beskytte det påståede offer, spilleren, det brasilianske landshold og CBF, er Antony trukket ud af truppen,' lød det i den forbindelse fra Det Brasilianske Fodboldforbund.

Antonys ekskæreste anklagede i et interview med det brasilianske medie UOL ham for partnervold, og i forbindelse med interviewet blev der desuden delt fotografier af skader og skærmbilleder af de beskeder, der er blevet sendt mellem dem.

Siden har endnu en kvinde anklaget ham for vold og en anden har anklaget ham for at presse hende til at have sex med ham, mens hun var på forretningsrejse i England, skriver Sky News.

Nægter alt

Antony selv har pure nægtet beskyldningerne, men skriver på sociale medier, at han ikke kan give flere detaljer, fordi sagen er ved at blive efterforsket af politiet.

- Siden starten har jeg behandlet denne sag med alvor og respekt, og jeg har givet de nødvendige afklaringer til politiet, skriver Antony på det sociale medie Instagram.

- Jeg kan med ro i sindet sige, at beskyldningerne er urigtige, og at bevismaterialet, som er blevet fremvist og som vil blive fremvist, viser, at jeg er uskyldig i anklagerne.

- Jeg har tiltro til, at politiefterforskningen vil vise sandheden om min uskyld.

Efter Mason Greenwood fik at vide, han var færdig i United, blev han lejet ud til den spanske klub Getafe. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Fyrede stortalent

Det er ikke mange uger siden, at Manchester United fyrede stortalentet Mason Greewood, der også var anklaget for vold mod sin kæreste Harriet Robson.

En sag, der startede, da Robson delte billeder på de sociale medier, hvor hun var blødte og var forslået.

Greenwood blev anholdt og tiltalt for forsøg på voldtægt, kontrollerende og tvingende adfærd og overgreb med personskade til følge.

Siden frafaldt alle anklager dog mod angriberen, og i juni blev Greenwood og Robson forældre til et barn.