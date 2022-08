Efter barsk straf: Se de vilde tal

Det har været op ad bakke for Erik ten Hag, Christian Eriksen og resten af Manchester United-holdet denne sæson.

Men mandag fik De Røde Djævle den sejr, der oftest smager sødest, da Liverpool blev sendt hjem et 1-2 nederlag fra Old Trafford.

Noget tyder på, at Erik ten Hag skal have kredit for at ruske op i sin svinedyre spillertrup.

Erik ten Hag har fået sat kilometer i benene på United-holdet. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

For efter 0-4-blamagen mod Brentford, var den hollandske manager så rasende over Uniteds fysiske præstation, at han inddragede spillernes normale fridag for i stedet at sende dem på en 13,8 kilometer lang løbetur i 30 graders varme.

Brentford-spillerne løb nøjagtig 13,8 kilometer længere end United-spillerne i ydmygelsen ...

Christian Eriksen blev ydmyget på sin tidligere hjemmebane, da han besøgte Brentford med Manchester United. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Nu viser data fra Uniteds sejr over Liverpool, at ten Hags tropper har taget ved lære.

United-spillerne løb samlet 19 kilometer længere mod Liverpool (113,8 km) end tilfældet var mod Brentford (95,6 km), ligesom der blev mandag leveret 165 højintense spurter imod blot 65 mod Thomas Franks Brentford.

Manchester United var flyvende mod Liverpool. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Så enten har Felix Magath ikke levet forgæves, eller også så er Erik ten Hag ved at få sat skik på sin normalt intense spillestil i Manchester United ...

Manchester United spiller lørdag ude mod Southampton i Premier League.