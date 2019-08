Efter bitter racismestrid: - Jeg fik mange dødstrusler

Patrice Evra fortæller, at han fik dødstrusler i kølvandet af racisme-sagen med Luis Suárez

Det var en kæmpe sag i 2011, da Luis Suárez kaldte Patrice Evra for 'negrito' og fik en bøde på otte kampes karantæne og en bøde på 355.000 kroner.

Efterfølgende ville Suárez heller ikke give hånd, Evra var rasende, og sagen udviklede sig.

Nu taler Evra ud om tiden dengang.

- Jeg fik mange dødstrusler. I mange måneder havde jeg en sikkerhedsbil parkeret uden for mit hus i Alderley Edge 24 timer i døgnet som sikkerhed, siger Evra til Daily Mail.

- Det var ikke let for min familie, men jeg voksede op på nogle hårde gader i Les Ulis, så for mig var det normalt.

- Men måske ville det have været galskab for en anden person. Selv min bror sagde 'Vær forsigtig', da vi kørte rundt i bilen, siger Evra.

Patrice Evra raser over Luis Suárez, der ikke vil give hånd. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

Han aner ikke, om Suárez er racist, for han kender ikke hans baggrund og familie.

- Jeg hader ham ikke, og jeg har aldrig hadet ham. Men det er umuligt for mig at hade nogen. Jeg har ikke had i hjertet, siger Evra.

Franskmanden har tidligere sat et drømmehold, og her var Suárez en af del holdet, fordi han ifølge franskmanden var den bedste angriber i starten af 10'erne.

Patrice Evra vandt Champions League og fem Premier League-titler med Manchester United og senere også to mesterskaber med Juventus, inden karrieren sluttede i Marseille og West Ham i 2018.

