Efter brøler: Nu er de vraget

Det var tydeligt for de fleste, at Manchester Uniteds målmand André Onana begik straffespark i slutminutterne af holdets kamp mod Wolves.

Onana hamrede ind i Wolves-angriber Sasa Kalajdzic uden at røre bolden.

Men dommer Simon Hoopers fløjte forblev tavs.

Og nu er det altså kommet frem, at hoveddommer Hooper, kampens VAR-dommer, Michael Salisbury, og assistenten Richard Vest er blevet vraget til næste runde af Premier League.

Efter situationen søsatte VAR-dommer Salisbury et VAR-tjek, men han endte ikke med at kalde dommeren ud til sidelinjen for at kigge på situationen én gang til.

Og det accepterer Premier League tilsyneladende ikke.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Onana slap med skrækken mandag aften. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Sagde undskyld

Wolves-manager, Gary O'Neill, brokkede sig så voldsomt på sidelinjen over den manglende kendelse, at Simon Hooper tildelte ham et gult kort.

Annonce:

O'Neill har så nu fået en undskyldning for, at hans hold ikke fik et straffespark mandag aften, fra direktøren i den britiske dommerforening, Jon Moss.

Det afslørede han i et interview efter kampen med Sky Sports.

- Jeg fik at vide under kampen, at de ikke mente, det var en klar og åbenlys fejl.

- Men det var fedt af Jon Moss, som lagde sig fladt ned, undskyldte, og sagde, at det var et klart straffe, der skulle være blevet givet, sagde han.

O'Neill fik et gult kort på grund af nye, skærpede regler overfor brok. Her gik O'Neill angiveligt over stregen, og det har han det dårligt over.

- Jeg har det dårligt over det, fordi han var helt ærlig. Jeg tilbragte eftermiddagen med ham og forsøgte at forstå de nye regler og dermed undgå at få gult, men det lykkedes ikke.

Undskyldningen til O'Neill ændrer ikke på, at Manchester United med en 1-0-sejr tog alle tre point.