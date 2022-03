Efter comeback: Minder om legende

Lørdag spillede Christian Eriksen alle 90 minutter i sejren på 3-1 over Norwich i Premier League.

Den danske midtbanespiller havde undervejs en fod med i føringsmålet, da han sparkede hjørnesparket, som først blev forlænget og senere sendt i kassen af Ivan Toney.

Men i kampens åbne spil, så lå Christian Eriksen ifølge Jamie Carragher på en mere dybdeliggende midtbaneposition:

- Han spillere længere tilbage, end det vi normalt forbinder ham med, da han spillede for Tottenham. Her forsøgte han mere at finde mellemrummet og levere den sidste aflevering, siger Jamie Carragher i analysen efter kampen ifølge punditarena.com.

Flere spillere har i takt med en stigende alder fundet succes længere tilbage på banen, og det er også de associationer Carragher får:

- Måske er det hans nye rolle. Når du tænker tilbage på tidligere spillere, så minder han lidt om Andrea Pirlo, som gik længere tilbage i banen jo ældre han blev, og så lagde han bare afleveringer derfra, siger han.

Andrea Pirlo blev nærmest berømt for at strø om sig med millimeterpræcise afleveringer uden for alvor at bevæge sig ud af midtercirklen under hans tid i Juventus.

Indtil videre har Christian Eriksen, 30 år, optrådt to gange for Brentford, som han skal hjælpe med at blive i Premier League i denne sæson.

Sejren over Norwich var tiltrængt, og den holder lige nu Brentford seks point foran Burnley på den forkerte side af nedrykningsstregen. Burnley har dog to kampe i hånden.