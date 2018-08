Efter dramatisk exit: Nu er legenden tilbage i United

Den tidligere Manchester United spiller Roy Keane skal nu være manager for et hold af klubbens legender i en minde-kamp for afdøde Liam Miller

Efter en hård kamp mod kræft afgik Liam Miller ved døden februar måned i år, blot 36 år gammel.

Nu afholder hans tidligere klubber og det irske landshold en kamp for at mindes spilleren, skriver engelske Mirror.

Kampen vil blive spillet 25. september i Millers fødeby, Cork, på det lokale stadion, Pairc Ui Chaoimh.

De to hold, som stiller op til kampen, kommer til at bestå af legender fra Manchester United og Celtic, som er de største klubber, Liam Miller har spillet for, samt legender fra det irske landshold.

Det kommer til at fungere sådan, at Manchester United stiller op med et helt hold, mens Celtic og det irske landshold kombinerer spillere for at lave et hold.

Overskuddet fra kampen går primært til Liam Millers familie, som omfatter en kone og tre børn. Derudover vil nogle af pengene blive fordelt til velgørenhed. Marymount Hospice, hvor Miller tilbragte sin sidste tid, får blandt andre en lille del af overskuddet.

Uheldigt break-up

Manchester Uniteds legender vil i kampen blive dirigeret rundt af den tidligere spiller, Roy Keane, som endte i unåde hos både klubbens daværende træner, Sir Alex Ferguson, og hos flere af sine holdkamerater.

Keane skulle efter sigende have udtalt sig negativt omkring både Ferguson og holdkammerater, og efter mange stridigheder internt i klubben endte Keane med at forlade Manchester United til fordel for Celtic, hvor han dog kun spillede et enkelt år, før han valgte at indstille karrieren.

Rio Ferdinand, der her jubler med Champions League trofæet, var en af de spillere Roy Keane røg på kant med. Foto: Back Page Images/Rex

Nu er han altså tilbage, denne gang som manager for legendeholdet i kampen 25. september.

En af de spillere, som Roy Keane kritiserede hårdt, før han forlod United, var holdkammeraten Rio Ferdinand. Selvsamme Ferdinand skal spille på Keanes legendehold i mindekampen.

Store navne på holdkortet

Keane har tætte forbindelser til alle deltagerne i mindekampen. Han er født i samme by som Liam Miller, og i dag er han assistenttræner på det Irske landshold. Samtidig har han også spillet for begge klubber, Manchester United og Celtic.

Dog er Roy Keane og Rio Ferdinand ikke de eneste store navne, som bliver en del af kampen. Spillere som Paul Scholes, Richard Dunne, Ryan Giggs, Andy Cole og mange flere deltager også.

Her ses de to holds deltagende spillere:

Manchester United: Roy Keane, Ryan Giggs, Nicky Butt, Ronny Johnsen, Paul Scholes, Denis Irwin, David May, Louis Saha, Rio Ferdinand, Quinton Fortune, Andy Cole, Michael Clegg, Mikael Silvestre, Kevin Pilkington, Dion Dublin, Roy Carroll, Gary Neville, Alan Smith

Celtic/Irland: David Forde, Stephen Carr, Kevin Kilbane, Richard Dunne, Kenny Cunningham, Keith Andrews, Kevin Doyle, Stephen McPhail, Andy Reid, Robbie Keane, Damien Duff, Lee Carsley, Colin Healy, Shaun Maloney, Paul Lambert, John Hartson, Neil Lennon, Stylian Petrov, Shane Supple



