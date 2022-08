Efter forvirring: Chelsea-emne forvist fra træning

Det var en forvirrende aften i går for Chelsea- og Premier League-følgere.

Flere medier kunne skrive, at Marc Cucurella var millimeter fra at skifte Brighton & Hove Albion ud med Chelsea, og at alle parter var enige om en handel til en værdi af knap 450 millioner kroner. Men den historie var Brighton selv meget hurtigt ude og afvise i en officiel meddelelse.

Nu er der endnu en udvikling i sagen, og det er, at Marc Cucurella er blevet bedt om at blive væk fra træningen i Brighton. Det skriver The Athletic.

Det er Brightons cheftræner, Graham Potter, der har bedt den dygtige venstre back om ikke at dukke op til træning. Han vil således ikke have nogen forstyrrende elementer forud for sæsonpremieren mod Manchester United i weekenden.

I mellemtiden fortsætter forhandlingerne formentlig i kulissen, men ifølge The Athletic vil Brighton & Hove Albion have mere end de førnævnte 450 millioner kroner for 24-årige Marc Cucurella.

Tidligere har den spanske venstre back også været rygtet til Manchester City, men det forlyder, at mesterklubben har trukket sig fra en handel.