Efter fyring: Nu taler han

Mauricio Pochettino brød tavsheden torsdag, da han for første gang udtalte sig efter fyringen som manager i Tottenham.

Argentinerne blev smidt på porten i den engelske klub 19. november, og dagen efter blev han erstattet af José Mourinho.

I en udtalelse, som bringes af blandt andre Sky Sports, takker Pochettino stort set alt og alle i og omkring Tottenham, men mellem linjerne slår han også fast, at han mener, at han leverede varen i klubben.

- Jeg gjorde mit bedste for at nå de mål, jeg blev bedt om på vores første møde. Der var lige dele af hårde udfordringer og spændende succes, lyder det blandt andet fra Pochettino.

Han stod i spidsen for Tottenham i mere end fem år og kvalificerede fire gange klubben til Champions League, hvor han også nåede finalen i den seneste udgave af turneringen.

Det skete vel at mærke, uden at Tottenham tilnærmelsesvis investerede de samme summer i spillerindkøb, som konkurrenterne gjorde.

I to transfervinduer i Pochettinos tid i klubben købte Tottenham således ikke en eneste spiller, mens der blev bygget et nyt og dyrt stadion.

Mauricio Pochettino og Christian Eriksen er på vej hver deres sted hen i karrieren. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg vil gerne takke Joe Lewis og Daniel Levy (Tottenham-ejere, red.) for at give mig muligheden for at blive en del af Tottenhams historie.

- Jeg vil gerne takke alle medarbejdere og spillere, jeg mødte i Tottenham i fem et halvt år i klubben.

- Til sidst vil jeg også gerne takke fansene, som med deres opbakning gør klubben så fantastisk, lyder det fra Pochettino.

Tottenham lå på 14.-pladsen i Premier League efter 12 runder, da klubben fyrede Pochettino.

José Mourinho har siden vundet sine to første kampe i spidsen for klubben.

Mourinho lagde ud med en 3-2-sejr ude mod West Ham samt en 4-2-sejr hjemme mod Olympiakos i Champions League.

Mauricio Pochettino slutter sin takketale med en udtalelse, som nok bedst kan tolkes som, at han snart er at finde i spidsen for en anden klub.

- Jeg sender de bedste ønsker for fremtiden, og jeg er sikker på, at vores veje vil krydses igen, udtaler argentineren.

