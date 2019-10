Efter gigantiske tæsk: Højbjerg og Vestergaard afleverer lønnen

Fredagens danskermøde i Premier League blev kort og godt historisk. Her tangerede Kasper Schmeichel og Leicester rekorden for den største sejr i Premier Leagues historie, da de vandt med vanvittige 9-0 på udebane over Southampton.

Det var derfor naturligvis også et historisk stort nederlag for Southamptons vedkommende, hvilket klubbens danske anfører, Pierre Emile Højbjerg,har været ude at undskylde for. Men, det bliver ikke blot ved undskyldningen for Højbjerg og holdkammeraterne, som desuden tæller endnu dansker i form af forsvarsspilleren Jannik Vestergaard.

På sin hjemmeside oplyser Southampton, at spillerne har brugt hele weekenden på at træne benhårdt for at opveje præstationen over for klubbens fans - og nu tager de endnu et skridt.

Artiklen fortsætter under billedet...

Southampton får rigeligt at se til i den kommende uge, når de tørner sammen med Manchester City. Foto: Tony O'Brien / Ritzau Scanpix.

Spillertruppen har, angiveligt på eget initiativ, valgt at donere deres løn fra i fredags til klubbens egen velgørenhedsorganisation, Saints Foundation, Hvor stor donationen bliver, meldes der ikke noget om, men med de generelle lønninger i Premier League in mente, kan det godt gå hen at blive et mærkbart beløb.

Der venter nu Southampton en ualmindeligt svær uge. To gange skal man nemlig forbi de forsvarende engelske mestre fra Manchester City, som også i denne sæson kæmper med i toppen. Første gang i morgen, tirsdag, i Carabao Cuppen og igen på lørdag i Premier League.

Dermed får Højbjerg, Vestergaard og co. deres sag for, når de skal forsøge at revanchere blamagen fra i fredags.

