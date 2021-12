Efter historisk mareridt: Der er intet positivt!

Der er absolut intet godt at sige om den præstation, som spillerne for Leeds United leverede i tirsdagens kamp mod Manchester City.

Det siger Leeds' cheftræner, argentineren Marcelo Bielsa, efter nederlaget på 0-7.

- Vi forberedte os på at undgå alt det, der skete, men vi fik intet ud af det. Der er intet positivt at uddrage fra vores præstation. Jeg kan ikke komme på noget som helst, der kan værdsættes, siger Bielsa ifølge Sky Sports.

Han betegner holdets præstation som den værste, i de fire år han har haft ansvaret for Leeds.

- Jeg kan ikke retfærdiggøre det på nogen som helst måde. Som det er naturligt i den slags tilfælde, så er det ikke de enkelte spillere, som fejler, men hele organisationen.

Aftryk i historiebøgerne

Bielsa kan så samtidig se resultatet kile sig ind på listen over de største nederlag i Leeds Uniteds ellers så flotte historie.

Det var blot fjerde gang i historien, at Leeds tabte med syv mål. Aldrig før er det sket, at man har tabt med mere. Én gang har modstanderen formået at score otte mål; 1-8-nederlaget til Stoke City i 1934.

Seneste tilsvarende blamage er fra 1979, hvor Arsenal vandt 7-0 i Liga Cup'ens 2. runde.

Manchester Citys manager, Pep Guardiola, var ovenud tilfreds med storsejren.

- I sidste sæson mistede vi fem point mod Leeds. Vi forsøgte at forberede os godt (til aftenens kamp., red.) siger han.

Passerer Klopp

Guardiola er særlig tilfreds med Kevin De Bruyne og roser belgieren for at have genfundet sin "rytme". De Bruyne scorede to gange.

Manchester City indledte målhøsten i det ottende minut ved Phil Foden.

Det var holdets mål nummer 500 i Premier League med Pep Guardiola ved roret. Dermed overgår spanieren Liverpools Jürgen Klopp som den manager, der har set sit hold nå 500 mål hurtigst.

For Guardiola har det taget 207 kampe og for Klopp 234 kampe ifølge Sky Sports.

Marcelo Bielsa satte også en rekord. Det er første gang i hans indtil nu 568 kampe som manager for en klub, at han har indkasseret syv mål i en kamp.

