Efter kollaps: - Undskyld!

Kasper Schmeichel og Leicester led et ydmygende nederlag på 4-1 til Bournemouth søndag aften, og den dansk målmand undskylder nu for den ringe præstation.

Det gør han i et interview til Leicesters tv-kanal LCFC.

- Jeg undskylder over for fansene. Jeg synes, vi bliver nødt til at taget et grundigt kig på os selv, siger Schmeichel.

- Selvfølgelig havde vi nok chancer til at dræbe kampen i første halvleg. Men kampen vendte på hovedet med vores egne fejl, mine fejl, så jeg må acceptere det og tage ansvar for det.

Resultatet betyder, at Leicester nu er overhalet af Chelsea og ligger nummer fire i tabellen med ét point op til London-klubben.

Mandag aften kan Manchester United dog spille sig op på tredjepladsen og skubbe Leicester ud af top-4 med en sejr hjemme over Southampton.

Tøffe skærer igennem: 'Tøffe' klapper til: - Jeg er ikke overbevist, Ståle

Dermed kan Schmeichel og Leiceister misse Champions League i sidste øjeblik efter at have siddet tungt på tredjepladsen i Premier League.

Torsdag skal Leicester igen i aktion, når de hjemme tager imod formstærke Sheffield United.

Opgøret fløjtes i gang på King Power Stadium klokken 19.00 torsdag aften.

Se også: Manchester City slipper for udelukkelse

Se også: Premier League-stjernes bror dræbt