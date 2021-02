Efter modbydelig skade: Husker intet

Det var forfærdelige billeder, der røg ud gennem æteren, i øjeblikket efter, at mexicanske Raul Jimenez og brasilianske David Luiz stødte hovederne sammen i en kamp mellem Wolves og Arsenal tilbage i en Premier League-kamp i november.

Det gik i den grad værst ud over Raul Jimenez, hvor flere i minutterne efter frygtede for hans liv.

Så galt gik det heldigvis ikke, men mexicaneren kom slemt til skade og skulle gennem en operation for at stoppe nogle indre blødninger.

Tre måneder senere har Raul Jimenez stadig sit comeback til gode, men tilbage i træning det er han heldigvis. Nu åbner han op om episoden og den efterfølgende tid.

- Det var meget kompliceret, og jeg kan ikke huske præcist, hvad der skete. Det hele er meget sløret.

- Jeg husker kun, at jeg vågnede op på hospitalet, efter operationen var overstået. Derefter var det meget kompliceret, da jeg kom hjem og ikke var i stand til at gøre noget som helst, siger mexicaneren i et interview med EstiloDF.

Wolverhampton har haft det svært, siden Jimenez blev skadet og indtager i øjeblikket en 12. plads med 30 point.

Det er endnu uklart, hvornår han er klar igen.

