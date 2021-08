Efter nedtur: Angrebet fra alle sider

Det er svært at være optimistisk på vegne af Arsenal oven på nedturen mod Manchester City

Arsenals trofaste fans har oplevet meget modgang, men lørdag eftermiddag var de vidne til en decideret nedsmeltning, da den ellers så stolte fodboldklub tabte med fem mål til Manchester City.

Arsenal havde nærmest ikke bolden i løbet af kampen, og mellem det 60. og 65. minut havde Arsenal kun bolden tre procent af tiden.

Indtil videre har sæsonen budt på tre nederlag, så noget skal ændre sig, hvis klubben skal realisere sine mål om at spille med i toppen af engelsk fodbold igen.

Efter kampen var det en lamslået Mikel Arteta, der mødte pressen.

- Det var smertefuldt. Defensivt var vi svage, og efter Granit Xhakas røde kort havde vi et bjerg at bestige. Det er på tide, vi kigger os selv i spejlet.

Ligeledes fortalte Arsenals stjerneangriber Pierre-Emerick Aubameyang til engelske BT Sport efter slutfløjtet, at Arsenal for tiden er modløse, og at alle spillerne skal hæve niveauet.

Men det er ikke kun internt, at Arsenal møder kritik. Den britiske TV-personlighed og dedikerede Arsenal-fan Piers Morgan skrev på sin Twitter, at han ikke husker Arsenal spille så håbløst, som de gjorde mod Manchester City. I samme omgang noterer han sig, at han ønsker at Mikel Arteta forlader manager-posten i klubben.

Resultaterne har ikke været prægende for Arteta det seneste halvandet år, hvor han har haft ansvaret for Arsenal. Hele vejen igennem, har han talt meget om en tillids-proces, som skulle være nøglen til succes for London-klubben.

Og netop den tillids-proces er noget, som kostede stjernespilleren Mesut Özil sin plads på holdet. Han forlod Arsenal i januar, og havde også svært ved at holde følelserne tilbage i en subtil kritik af sin tidligere manager. På Twitter skrev han således, at man skal 'skal stole på processen', efterfulgt af et knust-hjerte-symbol.

Arsenal er sidst i Premier League uden point og med en målscore på 0-9.