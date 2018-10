Efter ni sejre i træk: Ekspert tror på to Arsenal-titler

Med en sejr på hele 5-1 over Fulham fortsatte Arsenal deres gode stime med og har nu ni sejre i træk. Men hvad er der sket, siden den legendariske Arsene Wenger fratrådte som manager for Arsenal?

Efter 22 år på manager-posten hos Arsenal, stoppede Arsene Wenger denne sommer. Spanske Unai Emery var manden, der skulle løfte den tunge arv, og Emery har nu stået i spidsen i 11 officielle kampe for Arsenal og har vundet ni af dem.

Men hvordan har det sat sig sit præg på Arsenal, at der er kommet en ny manager?

Meget handler om at få banket selvtillid ind i spillerne. Fx har nigerianske Alex Iwobi fået en langt større rolle under Emery, end han havde under Wenger.

Iwobi har fortalt til den engelske avis The Mirror, at han føler sig mere selvsikker, og at han er blevet mere positiv efter Emerys ankomst. Emery har sagt til ham at han skal stoppe med at være så selvkritisk. Iwobi fremhæder også, at de arbejder meget hårdere under Emery end Wenger.

- Det er spændende tider. Alle nyder det, og byder ind med nye ideer. For mig personligt nyder jeg de nye træninger, de nye træningsmetoder og de nye ideer. Så jeg nyder at arbejde med ham, har Alex Iwobi sagt til avisen.

Alex Ivobi (th.) har fået en større rolle under den nye manager. Foto: Ritzau Scanpix

Mange lighedstegn

Det er dog ikke den totale revolution, som Emery har indført i Arsenal. Ifølge Discoverys engelske fodboldekspert, Morten Bruun, er der stadig rigtig mange lighedstegn mellem Wenger og Emery.

- Vi ved godt, at Wenger sluttede sin tid af med at bruge tre centrale forsvarsspillere, men det er ikke det, han vil blive husket for. Så der er rigtig mange lighedstegn mellem Wengers Arsenal og Emerys Arsenal. De spiller stort set det samme system og begge foretrækker 4-2-3-1 som opstilling, siger Morten Bruun til Ekstra Bladet.

Ifølge Premier League-eksperten kan man se, de er forskellige ved, at Wenger havde sine 11 'hellige' spillere, det har Emery ikke. Wenger havde det også med at stille med andetholdet i Europa League, hvor Emery stiller stærkere op.

Wenger vs Emery Arsenals første 11 kampe under Unai Emery 2018/19: Arsenal - Manchester City 0-2 Chelsea - Arsenal FC 3-2 Arsenal - West Ham 3-1 Cardiff City - Arsenal 2-3 Newcastle United - Arsenal 1-2 Arsenal FC Vorskla Poltava 4-2 Arsenal - Everton 2-0 Arsenal Brentford FC 3-1 Arsenal - Watford 2-0 Qarabag FK - Arsenal 0-3 Fulham - Arsenal 1-5 9 sejre og 2 nederlag Arsenals første 11 kampe under Wenger 17/18 Arsenal - Leicester City 4-3 Stoke City - Arsenal 1-0 Liverpool - Arsenal 4-0 Arsenal - AFC Bournemouth 3-0 Arsenal - FC Köln - 3-1 Chelsea - Arsenal 0-0 Arsenal - Doncaster Rovers 1-0 Arsenal - West Bromwich Albion 2-0 FC BATE Borisov - Arsenal 2-4 Arsenal - Brighton & Hove Albion 2-0 Watford - Arsenal 2-1 7 sejre, 1 uafgjort og 3 nederlag. Vis mere Luk

Dog er det værd at bemærke, at Arsenal også har fået mere bredde på truppen herover sommeren med spillere såsom den unge Matteo Guendouzi, den rutinerede Stephan Lichtsteiner og midtbaneslideren Lucas Torrerira.

- Wenger havde det med at favorisere spillere som (Mesut) Özil, og det kan have været en stor irritation for de andre spillere i truppen, siger Morten Bruun til Ekstra Bladet med henvisning til tyskeren, der fik lang snor under Wenger, men som under Emery er blevet skiftet ud, hvis han ikke har leveret.

Mesüt Özil er en af de spillere, der har været meget udskældt i pressen, og der har også være flere historier om, at Emery og ham skulle have haft et skænderi. En historie, som Özil sidenhen har talt ned.

Efter kampen mod Newcastle var Özil ifølge ESPN ude og sige, at han havde det godt under Emery.

Arsenals nye manager Unai Emery har fået en formidabel start på sin tid i England. Foto: AP

Hvor har Arsenal de store svagheder?

Morten Bruun ved dog godt, hvor han skal kigge hen for at finde svaghederne hos 'The Gunners'. For indtil videre er der ikke blevet gjort specielt meget ved forsvaret.

Godt nok har de hentet Sokratis Papastathopoulos, Stephan Lichtsteiner og målmanden Bernd Leno, men mange eksperter vil nok sige det samme, som Morten Bruun:

- Arsenal er svagest i det centrale forsvar i forhold til de bedste i Premier League, men dog synes jeg heller ikke, at der er så gode centerforsvarer i Premier League, som der har været.

I det næste transfervindue ser Morten Bruun det som en mulighed, at Emery vil fokusere at få mere balance i forsvaret. På backerne ser det meget godt ud, hvor man har to velfungerende backs i hver side.

På målmandsposten bekymrer det Premier League-eksperten, at Emery ikke har 'turde' lade Bernd Leno slå Petr Cech af posten som holdet første keeper. Leno har stået godt, når han fået chancen, og nu er Cech skadet, hvorfor Leno i weekenden fik sin første Premier League-start mod Fulham.

Arsene Wenger har for længst skrevet sig ind i Arsenal-historien. Foto: AP

Intet mesterskab - men Europa League

Morten Bruun mener, at Arsenal skal være tilfredse med 5. eller 6. plads i årets Premier League.

Men der er rigtige gode chancer for, at Arsenal har mulighed for at vinde Europa League. Morten Bruun kalder også Emery for en 'cup træner. Emery vandt Europa League tre år i træk med Sevilla FC. Arsenal har også en bred trup til at overleve de indledende runder i Europa League, Carabao Cuppen og FA Cuppen.

I forhold til Wenger som nedprioriterede de hjemlige pokalturneringer, og først efter ti år uden titler begyndte at prioritere dem, så vil Emery satse med alle mand for at nå en Europa League-finale hvis de kommer i 1/8 delsfinalen. Og sådan ser det ud lige nu, hvor Arsenal fører deres gruppe med maksimumpoint efter anden spillerunde i Europa League.

Morten Bruun forventer at Arsenal kommer på en 5-6 plads i Premier League, vinder en af de hjemlige pokalturneringer og vinder Europa League.

- Man vinder ikke Premier League, når man kan vælge mellem (Shkodran) Mustafi, Sokratis (Papastathopoulos) og Rob Holding i midterforsvaret lyder dommen fra Morten Bruun til Ekstra Bladet.

Næste kamp for Arsenal er mandag den. 22 oktober, hvor de møder Leicester City på hjemmebane.

