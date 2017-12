Efter overfald: Manchester United vil søge råd hos Liverpool

Da der tidligere på måneden blev trukket lod til 1/8-finalerne i Champions League, blev Manchester United trukket op af bowlen sammen med Sevilla.

Det er de formentlig ikke utilfredse med hos den engelske storklub, eftersom Sevilla ikke er på samme niveau som i de seneste sæsoner.

Sevilla har allerede mødt engelsk modstand i denne sæson i form af Liverpool i gruppespillet, hvor de to mandskaber spillede henholdsvis 2-2 og 3-3 i nogle yderst underholdende opgør.

Hos Manchester United har de tænkt sig at udnytte, at Liverpool har været en tur i Spanien for at møde Sevilla, og derfor vil De Røde Djævle henvende sig til rivalerne for at søge råd omkring sikkerhed for de medrejsende fans. Det skriver Daily Mail.

Liverpool-fansene oplevede angiveligt at blive angrebet af det lokale politi inden kampen i Sevilla, og en del Liverpool-fans fik slet ikke lov til at komme ind på stadion, mens andre blev henvist til andre pladser, end de havde købt.

Tidligere har Leicester-fans også klaget over behandlingen i Sevilla, og Manchester United vil forsøge at undgå, at deres medrejsende fans havner i en lignende situation.

Derfor vil den engelske storklub sende personale til den spanske by, og de vil også involvere det engelske politi i planlægningen forud for opgøret.

Manchester United er blevet tildelt 2.650 billetter til 1/8-finalen i Sevilla, og priserne ligger på 746 kroner og 1.116 kroner. Til sammenligning skulle Liverpool-fansene betale 453 kroner.

