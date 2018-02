Efter pinligt Chelsea-nederlag: Bare fyr mig

Chelseas manager, Antonio Conte, har ikke tænkt sig at ligge søvnløs, efter at hans hold igen fik klø i Premier League, hvor Watford vandt 4-1 over de blåklædte favoritter mandag.

- I morgen er en ny dag. Enten er jeg Chelsea-træner, eller også er jeg ikke. Hvad er problemet? Jeg sover uden problemer i nat, siger Conte ifølge AFP efter kampen.

Mesterholdet fra Chelsea har nu lukket syv mål ind i de seneste to kampe, efter at upåagtede Bournemouth dukkede Contes tropper med en 3-0-sejr på Stamford Bridge i sidste uge.

Danske Andreas Christensen, der har været en af styrmændene i Chelseas forsvar i denne sæson, udgik med en skade ved stillingen 0-0 mod Bournemouth.

- Jeg prøver at gøre alt, jeg kan. Hvis det er nok, så okay. Hvis det ikke er, så træffer klubben sin beslutning, men livet går videre, siger Conte.

På en følelsesladet pressekonference efter nederlaget, hvor Antonio Conte stillede spørgsmålstegn ved, om alle spillere i truppen havde personlighed nok til at spille for Chelsea, insisterede han på, at han ikke frygtede en fyreseddel. Sådan en er klubejer Abramovich og bestyrelsen normalt ikke blege for at uddele.

Chelsea halser efter to pointløse optrædener en smule efter i toppen af Premier League, hvor Manchester City er stukket af fra det resterende førerfelt.

Chelsea har nu seks point op til Manchester United på andenpladsen, mens Liverpool indtager tredjepladsen et enkelt point foran de blå fra London.

Tottenham er to point efter Contes hold på femtepladsen, der ikke giver adgang til Champions League. Dermed er kampen om en plads i den økonomisk lukrative Champions League helt åben.

Den italienske træner havde en succesfuld første sæson i London, hvor Chelsea blev mester. I indeværende sæson har han ofte brokket sig over, at han ikke har nok indflydelse på, hvilke spillere klubben sælger og køber.

Holdets nyeste indkøb Olivier Giroud sad på bænken fra start af kampen mod Watford, hvor Chelsea i fravær af Alvaro Morata spillede uden en decideret angriber.

- I dag var vores præstation meget dårlig. Jeg må også tage mit ansvar, for måske var det den forkerte beslutning, at jeg valgte de 11 spillere, som jeg gjorde, siger Antonio Conte.

