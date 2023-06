Efter rygter: Nu bekræfter de

Martin Ødegaard har gjort det fremragende på fodboldbanen for Arsenal i denne sæson. Uden for banen går det også glimrende for nordmanden

Deres forhold har længe været omgærdet af mystik.

Den norske danser Helena Spilling er nemlig flere gange blevet set sammen med Arsenal-stjernen Martin Ødegaard, men ingen af de to har villet kommentere på, om de to var i et forhold.

Men nu er mystikken forbi.

I et opslag på Instagram har de to delt en række billeder, der afslører, at de er på ferie sammen.

Og over for TV 2 Norge bekræfter Helena Spilling nu, at de er kærester.

'Livet er godt', lyder den tilhørende tekst til opslaget.

Et slettet billede

Tidligere i år blev Ødegaard og Spilling fotograferet sammen, da London Football Award blev afholdt i England i marts.

Billedet spredte sig med lynets hast i verdenspressen, men kort efter forsvandt billedet igen efter forespørgsel fra Arsenal.

Det fastslog chefen for London Football Awards, Paul Nanson, over for Dagbladet.

- Billedet blev fjernet efter en anmodning fra klubben, udtalte han.

Nu er der dog ingen kvaler med at dele romantiske billeder for dem.

Martin Ødegaard har i denne sæson været en af de bærende profiler for London-klubben.

Men Helena Spilling er bestemt heller ikke et ukendt ansigt for nordmændene. Hun er nemlig professionel danser, hvor hun i en række år har været danser i den norske udgave af Vild med dans 'Skal vi danse'.