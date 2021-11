Efter Schmeichel-ros: - Nogen har hacket hans Twitter

Aaron Ramsdale imponerer i stor stil for Arsenal i øjeblikket, og i weekendens kamp mod Leicester diskede den 23-årige keeper op med en af årets bedste redninger på et frisparksforsøg.

Og den redning fremtvang ros fra Peter Schmeichel.

- Bedste redning, jeg har set i årevis af Ramsdale, skrev den danske målmandslegende på Twitter.

Peter Schmeichel var i mange år en af Premier Leagues allerstørste stjerner, så at få ros fra danskeren er en enorm ting. Det erkender Aarons Ramsdale over for talkSPORT.

- Det er som om, nogen har hacket hans Twitter! Det er skørt og ret svært at forklare. Med Kasper i den anden ende, og Peter, der tweetede det…

- Det var et specielt øjeblik for mig at se beskeden, da jeg kom ind i omklædningsrummet, siger Aaron Ramsdale.

Kjær i ekstase over Ramsdale-redning: 'Det er det ypperste'

Til gengæld måtte Arsenal-keeperen også indrømme, at Peter Schmeichel faktisk aldrig har været et af hans store idoler.

- Jeg vil være helt ærlig, nej! Jeg vidste alt om ham, og jeg så mange, mange højdepunkter og gemte video af ham. Men jeg var ikke særlig stor Manchester United-fan, og da jeg voksede op og begyndte at være målmand, tror jeg, han var ved at trække sig tilbage, siger han.

Aaron Ramsdale har holdt buret rent i seks ud af ti kampe for Arsenal og har blot indkasseret fem mål i den indeværende sæson, efter at Arsenal købte ham for knap 200 millioner fra Sheffield United i sommer.