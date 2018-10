Efter skandaløse scener: Chelsea-træner risikerer konsekvenser

Det er sandsynligvis allerede diskuteret igennem mere end en gang på Stamford Bridge, hvad der foregik i de tumultariske minutter efter Ross Barkleys 2-2-scoring mod Manchester United lørdag eftermiddag.

Chelsea-lejren med manager Maurizio Sarri i spidsen har skullet analysere og forklare, hvad der skete præcist, da italienerens højre hånd, Marco Ianni, fejrede scoringen.

Det er velkendt, at han jublede foran José Mourinho i Manchester United-managerens felt, og det er lige så underbygget, at det var mere, end Mourinho gad finde sig i, hvorfor portugiseren fløj op i en kombination af frustration og vrede og ville have fingrene i Ianni.

Den italienske assistent undskyldte siden sin optræden, der havde været provokerende og fuldstændig unødvendig. En undskyldning som Mourinho efterfølgende accepterede.

Men sagen er ikke lukket endnu. Ikke på Stamford Bridge.

Se også: Nu taler Mourinho efter vanviddet: - Jeg har selv lavet mange fejl

Se også: Se vanviddet her: Mourinho går amok i overtiden - holdes tilbage af vagter

Det understregede en langt fra tilfreds Maurizio Sarri ifølge engelske medier.

Ianni kan meget vel tænkes at rende ind i en eller anden form for disciplinær straf, hvilket må siges at være god stil af Chelsea-ledelsen, hvis det skulle komme så vidt.

- Jeg ved det ikke lige nu (om Ianni skal straffes, red.), jeg bliver nødt til at tale med ham. Jeg bliver nødt til at være sikker på, at han er klar over, at det var en stor fejl, sagde Sarri til pressen lørdag.

Han havde selv ageret temmelig ophedet i forbindelse med scoringen og var løbet ind i det for ham forbudte, tekniske felt.

- Jeg talte med José efterfølgende og erkendte, at vi var galt på den. Jeg talte med mine ansatte og så gik Ianni med til at tale med Mourinho og undskylde. Jeg tror, det er overstået nu. Vi begik en fejl. Vi håndterede det ikke godt nok, erkendte han blankt.

Ianni er en del af det entourage, der også tæller Luca Gotti, Davide Ranzato og Davide Losi, der fulgte Maurizio Sarri fra Napoli til London inden denne sæson.

Se også: Utrolige scener: Her går stortalent fuldstændig mål-amok

Se også: Rival-manager chokerer med United-udtalelser

Se også: Chelsea-dansker har fået nok: - Vi vil forsøge at flytte ham

Nu satser Eriksen alt

Bendtners mange skandaler: Hærværk, druk og taxi-tragedier

Premier League-stjerne tjente over 200 millioner: Nu er de brugt allesammen

Kokain, kidnapning og Pablo Escobar: Den vilde historie om René Higuita