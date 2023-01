Efter skandaløse scener: - Vi er rystede

Opgørene mellem Arsenal og Tottenham er ofte garanter for masser fight på banen, men søndag aften blandede tilskuerne sig også.

Efter slutfløjt blev Arsenal-keeper Aaron Ramsdale nemlig sparket i ryggen af en Tottenham-fan, da han skulle hente sin vanddunk.

Den skandaløse handling har fået både Tottenham og den engelske spillerforening, PFA, til at reagere efter kampen.

'Vi er rystede over opførslen af en supporter, der forsøgte at angribe målmanden Aaron Ramsdale ved slutningen af dagens (søndagens, red.) kamp,' skriver Tottenham i en pressemeddelelse og fortsætter.

'Vold i en hvilken som helst form hører ingen steder hjemme i fodbold.'

'Klubben har modtaget CCTV-optagelser for at identificere supporteren og vil arbejde sammen med politiet, Arsenal og Aaron Ramsdale for at tage den stærkest mulige handling i brug.'

Det var en diskussion mellem Ramsdale og Richarlison, der kickstartede urolighederne. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Også den engelske spillerforening, PFA, tager kraftigt afstand fra skærmydslerne og kalder det for totalt uacceptabelt.

- Vold mod spillere er totalt uacceptabelt. Det her sker alt for ofte.

- Spillerne skal kunne føle sig sikre på deres arbejdsplads. Når en spiller bliver angrebet på banen, så forventer vi, at der bliver taget de rette midler i brug, og at det har store konsekvenser.

- Som spillernes forening er det her et af vores hovedfokus. Vi vil fortsætte med at arbejde med myndighederne for at sikre spillere og stab bedre sikkerhed på deres arbejdspladser, siger en talsmand fra PFA.

Arsenal vandt kampen med 2-0 og udbyggede dermed deres forspring i toppen af Premier League og har nu otte point ned til Manchester City.