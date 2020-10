Efter skrækskade: Nu er der godt nyt

Virgil van Dijk kan have spillet sin sidste kamp i denne sæson, men alligevel er der godt nyt om den stærke hollandske Liverpool-forsvarer.

Han blev fredag opereret i sit skadede højre knæ, og operation, der foregik i London, var ifølge Liverpool-manager Jürgen Klopp vellykket.

Det fortalte tyskeren på en pressekonference fredag eftermiddag.

Klopp var egentlig ikke meget for at tale om operationen, da der ifølge ham er tale om en personlig ting, men han gav alligevel medierne en status.

- Det, jeg kan sige efter operationen, er, at den var vellykket. Noget, som er virkelig godt. Det er den bedste nyhed, du kan få efter en operation. Han er i god forfatning. Så god forfatning som han kan være i.

- Men en operation er altid ubehagelig. Det ved alle, som har været igennem en. Du vågner ikke op og føler, at alt er godt. Du føler fortsat, at du har været igennem et indgreb, sagde Jürgen Klopp.

Sæsonen kan være forbi for Virgil van Dijk. Foto: Cath Ivill/AP/Ritzau Scanpix

29-årige Virgil van Dijk blev skadet for knap to uger siden, da han blev høvlet ned af Everton-målmand Jordan Pickford i Merseyside-derbyet.

Det kostede ufatteligt nok ikke Everton-målmanden en udvisning, men til gengæld van Dijk et ødelagt korsbånd.

Han skal nu i gang med et langt genoptræningsforløb, der formentlig kommer til at strække sig over syv til ni måneder.

- Vi vil gøre alt, vi kan. Absolut alt. Det er individuelt, hvad en person har behov for i en genoptræningsperiode, men vi vil gøre alt, vi kan, sagde Klopp, der hæftede sig ved, at den stærke hollænder normalt er en spiller, der kommer hurtigt tilbage efter en skade:

- Han tåler stor smerte, og det hjælper naturligvis.

Virgil van Dijks afløser, brasilianske Fabinho, måtte udgå af Champions League-opgøret mod FC Midtjylland.

Han går i første omgang glip af lørdagens kamp på Anfield mod West Ham og vil ifølge Klopp være ude lidt længere.

