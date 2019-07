Efter transfertørke: Storklub klar med rekordkøb

Tottenham har taget sig en usædvanlig transferpause i moderne fodbold, idet London-klubben ikke har punget ud for forstærkninger, siden Lucas Moura kom til klubben i januar 2018.

Men nu ser transfertørken ud til at ende.

I hvert fald skriver flere britiske og franske medier, at Tottenham er meget tæt på at sikre sig Tanguy Ndombele fra Lyon.

Det ser endda ud til, at den 22-årige franske midtbanespiller bliver Tottenhams dyreste indkøb nogensinde.

Lyons Tanguy Ndombele har fire franske landskampe under bæltet. Foto: Emmanuel Foudrot/Ritzau Scanpix

Daily Mail mener at vide, prisen på Ndombele inklusiv klausuler ligger på 64 millioner pund, svarende til cirka 533 millioner kroner.

Tottenhams nuværende rekordindkøb er Davinson Sanchez, der i 2017 kom til fra Ajax for den nette sum af 42 millioner pund.

Tanguy Ndombele, der hidtil har opnået fire landskampe for Frankrig, menes at være i London mandag for at forhandle de personlige detaljer på plads, så det er reelt kun et spørgsmål om tid, før Lyon byttes ud med Tottenham.

Manager Mauricio Pochettino har som hovedformål at styrke sin midtbane denne sommer, og når den talentfulde franskmand er på plads til den defensive midtbane, så ventes Tottenham at gå efter kantspillerne Jack Clarke og Ryan Sessegnon fra henholdsvis Leeds og Fulham.

Om d'herrer bliver holdkammerater med Christian Eriksen i den ny sæson står stadig hen i det uvisse...

