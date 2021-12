Efter Tuchel-straf: - Ingen kommentarer

Andreas Christensens far og agent Sten Christensen klapper i, efter Thomas Tuchel har valgt at droppe stopperen som følge af uafklarede spørgsmål omhandlende stopperens kontrakt i Chelsea

Onsdag aften besøger Chelsea Vicarage Road Stadium, hvor oprykkerne fra Watford står klar til at byde gæsterne velkomne. Og det bliver et opgør, hvor Andreas Christensen højst sandsynligt ikke kommer på banen - igen.

Cheftræner Thomas Tuchel har på det seneste bevidst valgt at droppe stopperen som følge af uafklarede spørgsmål omhandlende hans kontrakt i klubben.

På et pressemøde forud for Chelseas kamp mod Watford fortæller Tuchel ifølge Reuters, at han håber på, at en Andreas Christensen på sidelinjen kan skubbe kontraktsituationen i den retning, som klubben ønsker.

- Vi har ventet længe på en bekræftelse, siger Thomas Tuchel ifølge Reuters.

Derfor har stopperen set sine holdkammerater fra bænken i de seneste tre kampe.

Bold.dk har tirsdag været i kontakt med forsvarsstjernes far og agent Sten Christensen, der hverken vil kommentere på cheftrænerens udtalelser, eller hvordan situationen er omhandlede Andreas Christensens kontrakt.

- Jeg har ikke nogle kommentarer. Jeg har ikke lyst til at forhandle gennem pressen, siger Sten Christensen til bold.dk.

Den bænkede Andreas Christensen kan i øjeblikket se Trevoh Chalobah, Thiago Silva og Antonio Rudiger danne tremandsforsvaret hos 'The Blues'.

Thomas Tuchels mandskab topper den bedste engelske række med ét point ned til de nærmeste forfølgere fra Manchester City. Onsdag aften skal Chelsea forsøge at øge afstanden til Pep Guardiolas drenge.

Kom tæt på både agent Niclas Jensen og FCK-legenden Dame N'Doye i 'Agenterne'. Særligt en episode fik agentens hjerte til at springe et slag over.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

”Det var en præstation til glemmebogen” – Andreas Christensen efter nederlag til Skotland