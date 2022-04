Efterladt i chok: Hæver prisen med 4,5 mia. kroner

Tre kandidater er fortsat med i kapløbet om at overtage Chelsea, men nu har den nuværende ejer, Roman Abramovich, hævet sine krav for, at en aftale kan gå igennem

Hvis man vil have fingrene i den engelske Premier League-klub Chelsea, bliver det ikke en billig fornøjelse.

Og nu ser det ud til at blive endnu dyrere.

I hvert fald melder det engelske medie Sky Sports, at prisen for at overtage klubben i 11. time er blevet hævet med næsten 4,5 milliarder kroner. Det skyldes, at man vil sikre endnu flere penge til velgørenhed i forbindelse med invasionen af Ukraine

Men den beslutning er ikke faldet i god jord hos alle, og en kilde fra de bejlende parter fortæller således til The Times, at de potentielle købere er efterladt i chok.

The Times skriver videre, at der lige nu er tre forskellige bejlere, der alle gerne vil have ejerskabet over Chelsea, efter Roman Abramovich har sat klubben til salg.

Ifølge mediet vil Raine Group, der står for at sælge Chelsea for den russiske rigmand, annoncere, hvem der er tilbage i kampen om storklubben.

Men The Times mener allerede at vide, hvem der fortsat er i spil.

Det er således et konsortium anført af Boston Celtics-medejer Stephen Pagliuca i spidsen, et andet af LA Dodgers-medejer Todd Boehly samt en gruppe ledet af den tidligere Liverpool-bestyrelsesformand Sir Martin Broughton.

Det er det sidstnævnte konsortium, som Formel 1-stjernen Lewis Hamilton og tennisstjernen Serena Williams er engageret i.

Ifølge Sky News har de to sportsikoner hver skudt cirka ti millioner pund, svarende til knap 90 millioner kroner, i puljen.

Den britiske regering har indført strenge sanktioner mod Roman Abramovich, der ikke må omsætte penge i Storbritannien. Derfor må russeren heller ikke tjene på salget af klubben, ligesom salget skal ske under opsyn af det britiske finansministerium.

Abramovich har tidligere gjort det klart, at overskuddet af salget skal gå til velgørende formål for dem, der lider under invasionen i Ukraine.

Hvis man vil sikre sig ejerskab over London-klubben, skal man derfor hoste op med omkring 3,5 milliarder pund, svarende til cirka 31 milliarder kroner.

Roman Abramovich er en af flere russiske rigmænd, der har fået deres værdier indefrosset som følge af Ruslands invasion af Ukraine.