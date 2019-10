Ejer verdens dyreste hus: Nu vil han købe United

Der kan være en ny, 'spændende' ejer på vej til Manchester United.

I hvert fald oplyser flere britiske medier, at den saudiarabiske kronprins, Mohammed Bin Salman, er klar med et bud på omtrent 26 milliarder danske kroner for at overtage tøjlerne i den engelske storklub.

Mohammed Bin Salman har to gange tidligere forsøgt at købe sig ind i Manchester United. Begge gange har Glazer-familien afvist. Men denne gang er flere medlemmer af Glazer-familien angiveligt klar til at lytte til et bud.

Mohammed Bin Salman drømmer om at blive ejer af Manchester United. Foto: Mandel Ngan/Ritzau Scanpix

Hvis Uniteds amerikanske ejerkreds er lydhør, så kan Saudi-Arabiens kronprins med garanti finde pengene, for den saudiarabiske kongefamilie siges at have aktiver for godt og vel otte billioner (altså godt otte millioner millioner, red.) kroner.

Mohammed Bin Salman har tidligere bevist, at han ikke er bange for at bruge af sin formue.

I 2015 købte han paladset Chateau Louis XIV for to milliarder kroner. Det 54.000 kvadratmeter store palads ligger lige uden for Versailles i Frankrig og anses som den dyrest handlede bolig nogensinde.

I Chateau Louis XIV er der bl.a. 10 soveværelser, to swimmingpools, et bibliotek og et gigantisk akvarium.

Chateau Louis XIV becomes the world’s most expensive house https://t.co/GKQdpaylF8 pic.twitter.com/AZ1LlOqtDk — Historic Buildings (@HistoricAsset) January 27, 2016

Ifølge The Sun har Mohammed Bin Salman også haft den store tegnedreng fremme, da han erhvervede sig en af verdens største luksusbåde til 3,3 mia. kr. og et sjældent Leonardo da Vinci-maleri til 3 mia. kr.

Ed Woodward afviser, der er konkrete forhandlinger i gang om et salg af Manchester United. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Ifølge The Guardian, der også rapporterer om den mellemøstlige interesse for Manchester United, afviser klubbens vicebestyrelsesformand, Ed Woodward, at der ligger konkrete bud på bordet.

- Sådan som jeg forstår det, så har der ikke været nogen diskussion om klubbens pris eller noget lignende. Baseret på, hvad jeg ser og hører, så er familien Glazer i klubben på den lange bane, udtaler Ed Woodward.

Den slumrende kæmpe spillede i weekenden 1-1 mod Liverpool og er i skrivende stund placeret på 14. pladsen i Premier League.

