Ejere af baseballklub dropper at købe Chelsea

Den amerikanske Ricketts-familie, som ejer baseballklubben Chicago Cubs, ønsker ikke længere at købe fodboldklubben Chelsea

En mulig køber af Chelsea har trukket sig fra budprocessen.

Det oplyser Ricketts-familien, der har været nævnt som en varm bejler og lagt billet ind på et køb, ifølge nyhedsbureauet AFP.

- I processen med at færdiggøre buddet blev det tydeligere, at visse problemer ikke kunne løses på grund af den usædvanlige dynamik omkring salgsprocessen, oplyser Ricketts-familien.

Chelsea skal have ny ejer, efter at Roman Abramovich har sat storklubben til salg i kølvandet af Ruslands krigshandlinger i Ukraine.

Russeren får dog ingen penge i lommen, når et salg er gennemført.

Den britiske regering har nemlig indført strenge sanktioner mod Abramovich, som ikke må omsætte penge i Storbritannien. Et salg af Chelsea skal derfor ske under opsyn af det britiske finansministerium.

Roman Abramovich. Foto: ANDREW WINNING/Ritzau Scanpix

Chelsea-ejeren er en af flere russiske rigmænd, der har fået deres værdier indefrosset som følge af den russiske invasion.

Den britiske regering har angiveligt beviser for, at Abramovich har tætte forbindelser til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Søskendeparret Laura og Tom Ricketts fra USA, der blandt andet ejer baseballklubben Chicago Cubs, har i længere tid boblet i overfladen som potentielle nye ejere af Chelsea.

Men det bliver altså ikke dem, der skal føre London-klubben videre.

Efter at Ricketts-familien har trukket sig, er der ifølge den amerikanske bank Raine Group, der står for Chelsea-salget, to mulige købere tilbage. Det skriver AFP.

Det drejer sig om et konsortium ledet af den amerikanske forretningsmand Todd Boehly og Clearlake Capital.

Derudover er et konsortium med den tidligere Liverpool-bestyrelsesformand Martin Broughton i spidsen stadig i spil.

Todd Boehly er i forvejen medejer af flere sportshold. Det drejer sig blandt andet om baseballholdet Los Angeles Dodgers og basketballholdet Los Angeles Lakers.

Gruppen med Martin Broughton i spidsen har sine økonomiske muskler fra de to amerikanere Josh Harris og David Blitzer.

De er i forvejen medejere af blandt andet basketballholdet Philadelphia 76ers og Premier League-klubben Crystal Palace. Andele i Crystal Palace forventes amerikanerne at måtte frasælge, hvis de vil være ejere i Chelsea.

Salget af Chelsea ventes at indbringe omkring tre milliarder pund.

