Ekskærestens farvel-brev læst højt i retten

'Jeg ved stort set alt, hvad du har lavet med andre kvinder bag min ryg, siden jeg mødte dig'.

Sådan lyder starten på det brev, der fredag blev læst op i retten i Manchester under retssagen mod den tidligere fodboldstjerne Ryan Giggs.

Brevet med titlen 'Det Sidste Farvel' er skrevet af Giggs' ekskæreste, Kate Greville, den 29. oktober 2020 - tre dage før, Ryan Giggs angiveligt skulle have overfaldt hende.

Det var Giggs' forsvarer, der læste brevet højt i retssalen.

Kate Greville beskriver sit kendskab til mindst otte kvinder, som Giggs alle skulle have haft affærer med.

'Jeg ved, at du og Helen havde et forhold, mens du gik i seng med mig', lød det blandt andet.

Her ankommer Ryan Giggs, yderst til venstre, til retten i Manchester fredag. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

'Du og Zara havde også et forhold i næsten et år. Jeg kender også til Natalie og Suzie og ikke mindst Kelly'.

I brevet skriver Kate Greville desuden, at flere af de nævnte kvinder havde mand og børn.

Hun beskylder også Giggs for at 'skrive frække beskeder om en trekant med Charlotte fra Hotel Football'. Og for at 'knalde en anden' i stedet for at hente Kate Greville som aftalt.

Som et plaster på såret beskriver Greville, at hun ville beholde den hundehvalp, de sammen havde købt.

'Efter alt, hvad du har slæbt mig igennem, synes jeg, at jeg fortjener at få noget godt med fra det her forhold'.

'Jeg fandt endelig ud af, at jeg blev forelsket i en person, der ikke eksisterer. Jeg er ked af, at du aldrig kunne være ærlig over for mig om noget som helst'.

Ryan Giggs forlader retten efter fredagens retsmøde. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Hun slutter af med et godt råd til den anklagede ekskæreste.

'Hvis du gerne vil være glad sammen med nogen, så vær ærlig. Og vær tro'.

Ryan Giggs har indrømmet, at han har været utro i samtlige forhold, han nogensinde har været i. Men han nægter sig fortsat skyldig i anklagerne om vold, tvang og kontrollerende adfærd.

