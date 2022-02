Ekspert: Eriksen skal vænne sig til at tabe mere

Mandag blev det omsider en kendsgerning, at Christian Eriksen skal spille for Premier League-klubben Brentford FC, der har en lang række danskere i truppen og Thomas Frank som cheftræner.

Det giver god mening for Mikkel Bischoff, der er fodboldekspert på Discovery og tidligere professionel i blandt andet engelsk fodbold.

- Det lader til, at han var indstillet på at skulle tilbage til Premier League, og jeg tror ikke, at de allerstørste klubber har været klar til tage ham lige nu og her, vurderer Mikkel Bischoff.

- I en klub som Newcastle havde der været pres på ham fra start. I Brentford kan han måske tage den en smule mere roligt, i et miljø hvor træneren giver ham lidt mere ro, og han kender London og mange af de spillere, han skal spille sammen med.

- Her kan han stille og roligt finde tilbage til sit gamle niveau.

I første omgang løber kontrakten kun i en halvsæson, og det giver også god mening med en kort kontrakt, da Eriksen aldrig tidligere har spillet for en klub fra en ligas nedre region.

- Brentford er ikke ude af nedrykningskampen, og det kan være, at han finder ud af, at det ikke er interessant for ham at spille for en bundklub, der skal kæmpe hårdt for livet.

- Det har han ikke prøvet i karrieren. Det bliver nyt for ham at være et sted, hvor man taber flere kampe, end man vinder, påpeger Bischoff.

Mange niveauer over klubben

Han mener, at Brentford har gjort et scoop ved at hente Eriksen.

- For Brentford er Eriksen mange niveauer over det, klubben normalt kan hente. Det er en spiller, som blev rygtet til Real Madrid og Barcelona, så det er en helt anden hylde end den normale for Brentford.

- Meget spil kommer til at gå igennem ham. Det skal det gøre, når de henter en spiller af hans kaliber, vurderer Bischoff.

Eriksen har sat sig selv et mål om at komme med til VM i Qatar senere på året. Foto: Lars Poulsen

Han mener, at Eriksen kan stå med gode kort på hånden, hvis den kommende halvsæson bliver en succes.

- Hvis det går godt, og han kan vise sit gamle niveau, og vise at man ikke behøver at være nervøs for hans helbred, så kan han vælge klub på en helt anden hylde. For ud fra talent og kvalitet skal han jo slet ikke spille i Brentford.

Bischoff mener dog, at det absolut vigtigste er, at man overhovedet får lov at se Eriksen på en fodboldbane igen, efter at han faldt om med hjertestop i sin seneste kamp, EM-kampen mod Finland i Parken sidste sommer.

- Det allervigtigste er, at vi ser ham tilbage på en fodboldbane, så det sidste minde ikke bliver, at han ligger med hjertestop i Parken.

- Jeg tror, at alle danskere kommer til at se, når han første gang skal spille en Premier League-kamp for Brentford.

