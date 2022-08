Ekspert om Damsgaard-skifte: Det perfekte match

Cirka 146 millioner danske kroner har danskerklubben Brentford med danske Thomas Frank ved roret betalt for den danske landsholdsspiller Mikkel Damsgaard. 'Damsinho', som den offensive spiller bliver kaldt, når han trækker i de rød/hvide farver, må rejse fra sin nu forhenværende klub Sampdoria med op- og nedture i kufferten.

Damsgaard og japanske Maya Yoshida omfavner hinanden efter en Sampdoria-scoring mod FOTO: Ciro De Luca // Ritzau Scanpix

Fodboldekspert hos TV3 Sport, Allan Kuhn, ser dog på landsholdsspillerens skifte til danskerklubben Brentford som en ny chance for danskeren, der kun nåede at spille 11 ligakampe i forhenværende sæson.

- Brentford er præcis sådan et sted, han skal hen. Det er en kæmpe fordel med Thomas Frank, assistenten Brian Riemer og alle de andre danskere i klubben. De kender Damsgaards kvaliteter og hans mangler, så han kommer helt klart til gøre en forskel, siger Allan Kuhn til Ekstra Bladet.

Minder om Eriksens situation

Ifølge Allan Kuhn er der op til flere ligheder hos den tidligere Brentford-spiller Christian Eriksen og nye signing Damsgaard, der giver kantspilleren gode forudsætninger for en god start på tilværelsen i London-klubben.



- Mikkel Damsgaard er rigtig god til den tredjesidste pasning inde fra mellemrummet, og så har han jo et fantastisk spark. Det er lidt den samme måde, Christian Eriksen også spiller på. Eriksen kom ind og gjorde Brentford til et mere boldspillende mandskab. Og så er Damsgaard, ligesom Eriksen, dygtig til at luske rundt og finde de helt rigtige positioner i angrebsspillet.

'Damsinho' tiltrak i kølvandet på slutrunden interesse fra storklubber som Juventus og Tottenham. Desværre blev Damsgaard ramt af en alvorlig knæskade tilbage i oktober, og i maj kom det ud, at danskeren i en alder af blot 21 år havde ledgigt i knæet.

Mikkel Damsgaard leverede en af slutrundens mest ikoniske scoringer, da han bragte Danmark i en euforisk trance med sin scoring til 1-0 mod England FOTO: POLFOTO // Finn Frandsen

Noget af et sats

Siden har danskerens præstationer på banen båret tydeligt præg af manglende skarphed. Men Frank og Riemer har alligevel smidt 146 millioner kroner på rødt og hvidt og satset stort på den unge dansker.

Allan Kuhn, peger på, at setuppet i Brentford er det helt rigtige til at kickstarte den talentfulde spillers karriere.

- Jeg tror, at Thomas Frank og Brian Riemer så, hvad det gav at få Christian Eriksen på holdet. De skal nok få ham til at genfinde troen i sine evner og gøre, hvad han er er bedst til. Det gælder bare om at få selvtilliden frem i ham.

Fodboldekspert v/ TV3 SPORT Allan Kuhn ser flere ligheder ved Eriksen- og Damsgaards spil FOTO: DAVID KLEIN // Ritzau Scanpix

En verden til forskel

Eriksen, der nåede at spille over 226 kampe for Tottenham inden skiftet til Brentford, havde også andre startforudsætninger og en anden erfaring i rygsækken. Eriksen har det engelske spil og tempoet under huden, mens Damsgaard kommer fra en den italienske liga med et større fokus på defensiv effektivitet.

- Det er hårdt. Det er et meget disciplineret spil. Det er ikke så åbent, som man ser mere her (i England, red.). Tempoet her er hurtigere, men det er også mere åbent. I Italien er det mere disciplineret, og forsvarsspillerne er meget mere disciplinerede, siger hovedpersonen selv til Brentfords Youtube-kanal.

Mikkel Damsgaard måtte tage til takke med blot 11 ligakampe i fjor som følge af ledgigt i knæet allerede som 21-årig FOTO: Jonathan Moscrop/AP/Ritzau Scanpix

Succes i vente

Fodboldekspert Allan Kuhn har dog en lille fidus til den blot 22-årige Damsgaard. Kuhn ser lighedstegn med den brasillianske stjernespiller Coutinho, der nu spiller for Aston Villa og førhen har nydt stor succes i Liverpool - trods sin vævre størrelse.

- Jeg glæder mig vildt meget til at se sådan en lille væver spiller komme til Premier League, fordi det har man jo set i blandt andet Coutinho. Ligaen har udviklet sig, så det er ikke bare tung fodbold, fysisk og lange bolde mere. Der er plads til de teknisk suveræne typer, der samtidig læser spillet hurtigt.

Hvis alt går ligesom sin brasillianske pendant Coutinho, så har Damsinho gode fremtidsudsigter i den engelske Premier League i vente FOTO: DAVID KLEIN // Ritzau Scanpix

Ligesom landsholdskammeraten Joakim Mæhle har de begge præsteret bedre på det danske landshold end på klubplan. Begge er efterhånden blevet deciderede landsholdsdarlings, mens de på klubplan aldrig har fået spillet til at flyde på samme måde. For Damsgaard er det ikke et spørgsmål om manglende motivation på klubplan, men et spørgsmål om tillid ifølge Allan Kuhn.

- Der er ingen tvivl om, at han vil det her. Han vil elske at komme til Premier League og spille for Thomas Frank og Brian Riemer i Brentford. Så det er simpelthen bare at tage det step-by-step og få det til at fungere. Det er jeg helt sikker på, at det kommer til. Nu må vi se, hvor lang tid der går.