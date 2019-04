Ekspert om dansk stjerne: - Billigt grundlag

Andreas Christensen tog fodbold-Danmark med storm, da han i sidste sæson spillede sig på som fast mand hos den engelske storklub Chelsea. De flotte præstationer blev kronet med en kåring som bedste yngste mand i klubben.

I denne sæson har det ikke været ligeså romantisk for den 22-årige stopper fra Allerød. Det er kun blevet til fire optrædener i Premier League, og 'AC' har for det meste måtte tage til takke med cup-kampe og Europa League. Men nu er der måske lys for enden af tunnelen?

Da Chelsea onsdag sikrede en tiltrængt 3-0-sejr over Brighton, var det nemlig - for en gangs skyld - med danskeren i startopstillingen. Og den italienske cheftræner, Maurizio Sarri, var tilfreds med, hvad han så fra 'AC'. Meget tilfreds endda.

- Vi snakker ofte om Callum og Ruben (Hudson-Odoi og Loftus-Cheek, red.), men jeg var imponeret over Andreas Christensen på banen, så jeg vil gerne rose ham, for han har spillet fem eller seks virkelig gode kampe, siger italieneren efter kampen ifølge Football London.

Forholdet mellem 'AC' og Sarri har ellers været præget af op- og nedture i løbet af sæsonen, og den afdæmpede dansker har været udsat for lidt af hvert af den storrygende napolitaner med principper.

Svag modstand

Discovery Networks fodboldekspert Mikkel Bischoff deler Sarris syn på Chelsea-danskerens seneste præstationer. Men han bemærker samtidig, at de gode præstationer er kommet på et billigt grundlag.

- Man skal huske på, hvilke hold han har spillet mod. Han spiller cup-kampe, han spiller få kampe i Premier League - mod Brighton og Huddersfield. Hold der aldrig kommer over midten. Det er ikke de største kampe, men det er et stort fremskridt sammenlignet med starten af sæsonen, siger Bischoff.

Han kan med stor sandsynlighed også se frem til to afgørende europæiske kampe i Europa League. Næste torsdag møder Chelsea Slavia Prag i den første kvartfinale.

Uklar fremtid

På trods af de gode præstationer på det seneste er det langt fra sikkert, at 'AC' står foran fast spilletid i næste sæson. Meget afhænger af konkurrenten David Luiz, og hvorvidt han får forlænget sin kontrakt, der i skrivende stund udløber til sommer.

Det bliver dyrt, hvis bænktjansen fortsætter endnu en sæson, mener Bischoff.

- Én sæson som det her er måske ok. Men to sæsoner på den måde vil ikke være godt for hans udvikling. Han er for dygtig til at være tredje- eller fjerdevalg.

Også på landsholdet har det været ind og ud. Udsigten til spilletid i de to kvalkampe mod Irland og Georgien er lille.

- Hvis han spiller, som han gjorde mod Kosovo, er chancerne dårlige. Simon Kjær og Mathias (Zanka, red.) Jørgensen er førstevalg, vil jeg mene, siger Mikkel Bischoff.

Andreas Christensen har kontraktudløb med Chelsea i sommeren 2022.

AC's turbulente sæson 1 David Luiz stjæler pladsen Under den sidste Chelsea-træner, Antonio Conte, var den brasilianske stopper sat på bænken til fordel for Andreas Christensen, mens Maurizio Sarri gjorde det hurtigt klart, at David Luiz igen fra starten af 2018-19 sæsonen var at foretrække. 2 Opsang efter dårlig præstation Assistenttræner Gianfrancola Zola var langt fra tilfreds med indsatsen fra 'AC' og kollegaen Gary Cahill, da Chelsea slog Derby med 3-2 i Carabao Cuppen i starten af november 2018. - De skulle have gjort det bedre med bolden. Normalt er deres indsats bedre, siger han til Metro. 3 'AC's' mavepine Cheftræner Sarri hænger offentligt sin danske spiller ud og fortæller, at 'AC' altid har mavepine på kampdage. Komisk bemærkning eller udhængt af chefen? Bedøm selv. 4 'Du bliver her!' På trods af den manglende spilletid gjorde Chelsea-ledelsen det klart, at danskeren ikke skulle forlade klubben, selvom den tidligere arbejdsgiver Mönchengladbach og de spanske giganter FC Barcelona blev meldt interesseret. 5 Endelig: Ros fra chefen Efter gårsdagens Premier League-kamp var cheftræner Sarri meget tilfreds med 'AC' og hans præstation.

