Ekspert om sex-rygte: Derfor gjorde Eriksen det

Kommunikationsrådgiveren Reinholdt Schultz mener, at Christian Eriksen kan have handlet irrationelt med sin kommentar på Twitter som følge af de groteske sex-rygter om kæresten

Den danske stjerne Christian Eriksen har skabt overskrifter i medierne efter at have været ved tasterne på Twitter og kommenteret på vilde sex-rygter om kæresten, Sabrina Kvist Jensen, og holdkammeraten Jan Vertonghen.

Christian Eriksen kan dog have handlet irrationelt med sin kommentar på Twitter, hvis du spørger kommunikationsrådgiveren Reinholdt Schultz, der i mange år har arbejdet med kommunikation inden for sport.

- Hvis baggrunden er, at han er blevet frustreret eller ked af det, så ligger der en irrationel beslutning bag at gøre det, og så har han markedsført en historie, som nu får mange overskrifter mange steder i verden, hvilken den nødvendigvis ikke ville have gjort, og det er jo uhensigtsmæssigt, kan man sige.

Reinholdt Schultz understreger dog, at Christian Eriksen på den anden side også kan have handlet rationelt med sit tweet i et forsøg på at nedtone historien om sex-rygterne.

Det omtalte tweet kan nemlig have været en metode for Christian Eriksen til at gøre det klart for både fans og resten af verden, at historien er løgn.

Artiklen fortsætter under billedet:

Christian Eriksen ses her sammen med sin kæreste, Sabrina Kvist Jensen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Man kan jo sige, at han med brugen af Twitter sørger for, at rigtig mange kender til hans holdning og også til den historie, der ligger bag den her 'bullshit' kommentar. Man må vel gætte på, at det var nødvendigt, og at de har talt sammen og vurderet, at det var nødvendigt at få kommenteret at få kommenteret på historien og få det ud sammen.

- Der kan ligge en baggrund i, at det simpelthen har været nødvendigt af interne grunde i Tottenham eller af familiære årsager at få lagt historien ned. Og det har man måske vurderet, at selvom man måske kommer til at markedsføre historien ud til et bredere publikum, så får man samtidig lukket ned for yderligere rygtestrømme i den her retning, og det er tit det dilemma, man står i, når man står i en kritisk situation, som de gør her.

Var det en slags forsvarsmekanisme?

- Ja, det kunne man godt forestille sig, at det var. Det kan være, at han og Jan Vertonghen har aftalt at gå ud sammen og lægge historien ned, fordi det kan være ødelæggende for en fodboldklub, og på den her måde prøver han (Christian Eriksen red.) måske at gå ud og komme med den ene kommentar, at det ikke har noget på sig, som man kan ligge i ordet 'bullshit.'

Mediet Casual State of Mind, der viderebragte rygterne ved at lægge et opslag ud på både Twitter og Facebook, har efter Christian Eriksens tweet slettet alle opslag på de sociale medier med rygtet.

Derfor tyder alt på, at der ikke var hold i de grænseoverskridende rygter om den danske stjernes kærestes mulige affære med Jan Vertonghen.

