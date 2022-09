Ekspert revser Eriksen: 'Han er bare svag'

Christian Eriksen og Manchester United har givetvis nydt avislæsningen mandag morgen i kølvandet på søndagens vigtige 3-1-sejr over Arsenal.

I de engelske medier bliver den danske midtbanespiller, der havde en fod med i samtlige tre United-scoringer, fremhævet som en af det sejrende holds allerbedste spillere.

Men ingen roser uden torne.

Og en episode har fået flere eksperter til at pege fingre ad Eriksen efter en situation, som potentielt kunne have forandret kampens udfald.

Efter bare 12 minutter sendte gæsternes brasilianer Gabriel Martinelli bolden i nettet bag David de Gea, efter at Martin Ødegaard havde erobret bolden fra Christian Eriksen.

Du kan se episoden i tv-klippet øverst i denne artikel.

Dommerne i VAR-rummet valgte at annullere målet, fordi de bedømte, at nordmanden begik frispark mod Christian Eriksen.

Men den kendelse var det langt fra alle, som var enige i.

Annonce:

På Twitter røg koryfæer som Alan Shearer og Gary Lineker til tasterne med kritik af kendelsen.

Og i Sky Sports pausestudie var eksperterne Jimmy Floyd Hasselbaink og Roy Keane bestemt heller ikke imponerede over hverken dommerens beslutning eller Eriksens indsat i situation, der kunne have kostet dyrt.

- Jeg synes, det er tåbeligt, at de annullerer målet. Jeg synes ikke, det er et frispark. Eriksen er bare svag der, lød det fra Hasselbaink, der ikke mente, at kendelsen stemte overens med den nye linje om at tillade mere fysisk spil.

- Ja, han har ikke kontakt med bolden, men det er tilladt at have kontakt med modspillere. Han er svag, og for mig er det ikke et frispark.

Heller ikke Roy Keane, der selv om nogen var en mand, som kunne give og tage i duellerne, var vild med det, selvom kendelsen reddede hans gamle klub.

- Det skete nogle gange i første halvleg, hvor flere spillere gjorde det. De bliver liggende, når de bliver ramt. Jeg kan ikke lide at se det, men sådan som spillet udvikler sig, er det vel et frispark.

Annonce:

En af de få, der uden blusel erklærede sig enig i kendelsen, er den tidligere Liverpool-forsvarer og nuværende Sky Sports-ekspert Jamie Carragher, der på Twitter roste kendelsen.

'VAR har haft en forfærdelig weekend, men gjorde jobbet i første halvleg. Der var frispark på Eriksen', skrev han.

Se højdepunkterne fra Manchester United sejr over Arsenal:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: