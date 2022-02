Eksperten: Her SKAL investeres

Vaklende United er stadig bedste valg, mener Ekstra Bladets managerekspert, der også åbner døren for tilbagevendte Salah

Ekstra Bladet

Premier Manager har hidtil været fattig på succes for managerspillets populære valg, men det må ændre sig snart. Kunsten bliver at satse på den rigtige hest, når man ikke kan have dem alle.