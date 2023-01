Eksperter sabler Liverpool ned efter nederlag

Der er ikke mange rosende ord til overs for Liverpool, efter at storklubben tabte til Thomas Frank og Brentford

Eksperter på den britiske tv-station Sky Sports har i den grad fundet de hårde alvorsord frem, efter at Liverpool tabte 3-1 ude til danskerkolonien Brentford.

Storholdet bliver beskrevet som uorganiseret og 'ingen ved, hvad de laver', lød det om Liverpool-holdet, som blev sat på plads og viste meget ustabile takter i angrebet og i specielt forsvaret.

Jamie Carragher, der har en lang fortid som forsvarsspiller i Liverpool, holder sig heller ikke tilbage efter kampen:

- De er fuldstændig forvirrede. Det ligner et aldrende hold, der nærmer sig enden, lød den sømmerlemmende kritik fra Carragher ifølge Daily Mail.

De to tidligere fodboldstjerner Jamie Carragher og Gary Neville er hårde ved Liverpool. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Kollegaen Gary Neville, der var professionel i Manchester United er også kritisk. Han bemærker især usikkerheden på hjørnesparkene, hvor Brentford scorede et mål og fik to andre annulleret for offside efter VAR-eftersyn.

- Nogle gange ser man et hold, der tager hjørne, hvor det bare ser farligt ud. Alle er helt ved siden af. Det så farligt ud for alle spillere (for Liverpool, red.) ved første stolpe, siger Neville ifølge Daily Mail til Sky Sports, der også langer ud efter Liverpools tyske træner, Jürgen Klopp:

- Det har set så nemt ud for Liverpools forsvar de sidste år, men nu er der huller hele tiden. Det sker alt for ofte nu, og vi er måske på vej mod, at Jürgen Klopp skal ændre planer, siger han.

Danske Mathias Jensen og Christian Nørgaard stod for hver deres assist i sejren. Brentford er nu på syvendepladsen i Premier League - kun to point efter Liverpool på sjettepladsen.