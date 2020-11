En af de største ramt af demens

Fredag døde den tidligere engelske landsholdsspiller Nobby Stiles, og søndag er der igen trist nyt om en af verdensmestrene fra 1966.

En af engelsk fodbolds absolut største spillere nogensinde Sir Bobby Charlton lider således af demens, fortæller hans hustru, Lady Norma Charlton, i et interview med The Telegraph.

Det er ikke mere end fire måneder siden, at 83-årige Bobby Charltons bror Jack Charlton døde efter at have lidt af samme sygdom, og også Nobby Stiles kæmpede med demens de seneste år af det liv, der sluttede i fredags.

Det er efterhånden ved at udvikle sig til et trist mønster for 1966-verdensmestrene. I 2018 og 2019 døde henholdsvis Ray Wilson og Martin Peters efter at være diagnosticeret med demens. Af samme grund har man i England længe diskuteret en mulig sammenhæng mellem demens og hvervet som professionel fodboldspiller.

Bobby Charlton (midten) holdt rekorder hos både Manchester United og England i mere end 40 år. Foto: Peter Kemp/Ritzau Scanpix

Bobby Charlton scorede 249 mål i 758 kampe for Manchester United og var blandt de overlevende fra flystyrtet i München i 1958, hvor otte Manchester United-spillere omkom.

Derudover nåede han 106 landskampe og 49 mål for England og spillede samtlige minutter ved VM i 1966, hvor England blev verdensmestre på hjemmebane. Charlton var indehaver af målrekorden for både Manchester United og England, indtil Wayne Rooney overgik ham i både den røde og hvide trøje.

Manchester United har da også reageret på nyheden.

- Alle i Manchester United er triste over, at denne forfærdelige sygdom plager Sir Bobby Charlton, og vi fortsætter med at tilbyde vores kærlighed og støtte til Sir Bobby og hans familie, skriver klubben.

Bobby Charlton besøgte Old Trafford helt frem til sidste sæson, men ifølge engelske medier har han ikke været til stede i denne sæson. Han blev adlet som ridder i 1994 og kan derfor - som en af få tidligere fodboldspillere - føje et 'Sir' til sit navn.

