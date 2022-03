Thomas Tuchel har svært ved at forestille sig Chelsea uden Roman Abramovich.

Det fortæller den tyske manager i kølvandet på nyheden om, at den russiske Chelsea-ejer vil sælge den engelske Premier League-klub.

Nyheden om salgsplanerne kom, mindre end en time inden at Chelsea skulle møde Luton i FA Cuppen onsdag aften.

- Det er lidt for tidligt at sige noget om, for jeg kan kun tænke på Chelsea med Roman Abramovich. Så det er meget svært for mig, siger Thomas Tuchel efter kampen.

- Det er ikke sunket ind endnu, at det stopper. Det er en massiv kursændring, tilføjer han.

Chelsea var bagud to gange mod Luton, men endte dog med at vinde 3-2 og gå videre til kvartfinalen i FA Cuppen.

Ifølge Thomas Tuchel vidste spillerne besked om den chokerende nyhed inden kampen mod Luton fra den næstbedste engelske fodboldrække.

- De har en internetforbindelse, og de ser tv, så selvfølgelig vidste de det. Men under forberedelserne til kampen fokuserede vi udelukkende på spillet, siger han.

- Måske var nogle spillere mere påvirkede end andre, men i sidste ende lykkedes det os at fokusere, at komme ind i kampen og finde nøglen til at vinde.

Artiklen fortsætter under billedet..

Thomas Tuchel og spilleren Timo Werner (tv.). Foto: DAVID KLEIN/Ritzau Scanpix

Trods det forestående salg af klubben insisterer Tuchel på, at hans fokus forbliver på spillerne og hans stab.

- Det er en stor nyhed, og det bliver en stor forandring. Men jeg har aldrig været bange for forandring, siger han.

Den russiske milliardær Roman Abramovich købte Chelsea i 2003. Siden har hans enorme investering hjulpet London-klubben med at vinde 19 trofæer, herunder fem Premier League-titler og to Champions League-trofæer.

Men grundet den russiske invasion af Ukraine er Abramovichs tid i Chelsea snart forbi, fordi han frygter, at han kan blive ramt af sanktioner fra den britiske regering som følge af hans påståede forbindelser til den russiske præsident, Vladimir Putin.

Abramovich ansatte Thomas Tuchel i januar 2021.