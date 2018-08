Endelig handler Tottenham - ny rival på vej til Eriksen

Der har indtil videre været helt stille på transferfronten i Tottenham denne sommer, og der resterer blot syv dage af sommerens transfervindue, men nu ser det dog også ud til, at Premier League-klubben rører på sig.

Tottenham er på udkig efter større bredde på den offensive del af midtbanen, hvor Christian Eriksen blandt andre huserer, og klubben har udset sig Aston Villa-profilen, Jack Grealish, som det oplagte transfermål, og der er optimisme at spore i Tottenham-lejren.

Ifølge lokalavisen London Evening Standard regner Tottenham med, at klubben er tæt på at nå til enighed med Aston Villa om en pris for den kreative midtbanespiller, som gennem flere uger er blevet fulgt tæt af London-klubben.

22-årige Jack Grealish har kontrakt med Aston Villa frem til sommeren 2022 og allerede helt tilbage i 2013/14-sæsonen fik han sin debut for Championship-klubben. Det er dog først i de seneste to sæsoner, at han for alvor er blevet en profil for klubben.

Foruden købet af Jack Grealish håber Tottenham også med at hente en defensiv midtbane og en angriber, inden transfervinduet lukker. Samtidig er der fortsat en forventning om at Toby Alderweireld, Mousa Dembélé og Danny Rose forlader klubben denne sommer.

Se også: Stjernen valgte syg kæreste og nyfødt baby - nu får han millionbøde

Se også: Dansk agent gør det igen: Sælger stjernen til Premier League

Se også: Nu sælger Manchester United VM-profil