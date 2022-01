Endelig: Stjernen får sit skifte

Tirsdag fik Anthony Martial sin hedeste drøm i 2022 opfyldt. En ny fodboldklub at boltre sig i.

Den franske angriber landede tidligere på dagen i Sevilla, og sent tirsdag aften bekræfter Sevilla, at man henter den lynhurtige spids på en lejeaftale i Manchester United.

Franskmanden har længe ønsket sig væk fra Premier League-klubben, hvor det har været så som så med spilletiden. Men det har knebet med at finde klubber, som ville betale enten transfersum eller lejegebyr.

Men nu har Sevilla altså meldt sig på banen og er klar til at betale svimlende 45 mio. kr. for at leje Martial resten af sæsonen. Plus en del af angriberen løn.

Anthony Martial rykker fra kulden på bænken i Manchester til varmen i Sevilla. Foto Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Newcastle og Tottenham har også været nævnt som bejlere til Martial, men United-angriberens førsteprioritet var at forlade Storbritannien.

Anthony Martial har flere gange denne sæson bedt United-ledelsen om at lade ham gå, og situationen blev yderligere tilspidset, da den midlertidige United-manager, Ralf Rangnick, udtalte, at Martial ikke ønskede at være en del af truppen mod Aston Villa for ti dage siden.

Den beskydning ville stjernespilleren dog ikke have siddende på sig, og han tog til genmæle på Instagram, hvor han beskyldte Rangnick for at lyve.

Franskmanden har foreløbigt scoret 56 mål i 175 kampe for United i den bedste engelske række.