Ender surt med Eriksen: - En katastrofe

27-årige Christian Eriksen præsterer i øjeblikket langt under niveau for Tottenham.

Og London-klubben ser ud til at have misset chancen for at tjene kassen på deres stjerne, der har kontraktudløb til sommer.

- Der har været meget snak om, at det var godt, at de fik lov at beholde Eriksen. 'Yeah right'. Det er en katastrofe for Tottenham at sidde med skægget i postkassen, som de gør nu, siger tidligere Tottenham-målmand Erik Thorstvedt til Nettavisen.

- En spiller med den værdi, skal de sælge, hvis han ikke vil være i klubben, siger den norske keeper, der vogtede målet 173 gange fra 1989 til 1996.

Eriksen har også prøvet at være bænket i denne sæson. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Forside puster til rygte: Her er billedet, ingen vil se

1,2 mio. danskere mister tv-sport: Sådan får du det billigst

Han regner med, at Eriksen nu bliver kontraktperioden ud og skifter på en fri transfer til sommer.

- Så kan han i princippet få mange hundrede millioner kroner lige ned i egen lomme.

Thorstvedt forventer, at de store klubber hellere vil vente til sommer frem for at forhandle med Tottenham-boss Daniel Levy i januar.

Og danskeren kan sagtens ende i Barcelona eller Real Madrid.

- Jeg synes, at Christian Eriksen er skidegod. Det han leverer lige nu, det er ikke repræsentativt for hans niveau, siger Thorstvedt.

Men det ender skidt for danskeren, der kom til klubben fra Ajax i sommeren 2013.

- Det, der har været et fantastisk Tottenham-kapitel for Christian Eriksen, ender på en sur måde. Det tror ikke, der kommer til at være nogen tvivl om, siger Thorstvedt.

Tidligere på ugen viste Ekstra Bladets opgørelse, at Eriksen har haft den dårligste sæsonstart i Tottenham nogensinde, som du kan læse LIGE HER.

Søndag spiller Tottenham med eller uden Eriksen ude mod Everton.

Uenige om uinteresseret Eriksen: - Køb ham ikke

Anbefaler Eriksen-skifte: Passer som røv på en spand

Amatør afslører feje hold: Sådan slog jeg FIFA-stjerne