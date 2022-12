Endnu en dansker til Premier League

Det bliver en dansker, der afløser den nye Anderlecht-træner, Brian Riemer, i Brentford som assisterende træner for Thomas Frank.

Den succesrige danske manager har valgt at hente et navn, han kender særdeles godt i forvejen.

Thomas Frank og Claus Nørgaard bliver nu genforenet seks et halvt år efter, at deres veje skiltes, da Thomas Frank stoppede i Brøndby i foråret 2016.

Forud for det havde de arbejdet tæt sammen gennem tre sæsoner.

Nu træder Claus Nørgaard op på den store scene som Thomas Franks nærmeste medarbejder i Premier League-klubben.

- Jeg er meget glad for, at vi får Claus ind i denne rolle. Når der sker ændringer i trænerstaben, er det en mulighed for at bringe folk med forskellige erfaringer og viden ind.

Thomas Frank og Claus Nørgaard arbejdede sammen i Brøndby. Nu bliver Claus Nørgaard assistent for Thomas Frank i Brentford. Foto: Lars Poulsen.

- Med Claus' ankomst får vi en anden dynamik, og jeg er sikker på han vil hjælpe os videre. Han har en personlighed, der vil passe rigtig godt ind hos os, siger Thomas Frank til klubbens hjemmeside.

Claus Nørgaard startede som U18-landstræner i september og nåede således blot få måneder i stolen som landstræner.

- Jeg er ærgerlig over at stoppe i DBU før tid. Mine perioder i DBU har været spændende og lærerige, men tilbuddet fra Brentford er en chance, jeg ikke kan sige nej til, udtaler Claus Nørgaard til DBUs hjemmeside.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Claus Nørgaard, men det er ikke lykkes.