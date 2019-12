Endnu en Premier League-klub smider manageren ud

Premier League-klubben Watford FC har fyret træner Quique Sánchez Flores, kun 10 kampe efter han blev ansat. Det bekræfter klubben på deres hjemmeside.

- Quique er en mand af stor integritet, og det var klart, hvor meget han gerne ville have en positiv indflydelse, men i sidste har resultaterne dikteret vores beslutning, siger klubbens bestyrelsesformand Scott Duxbury i en pressemeddelelse.

Watford har i et stykke tid ligget ukomfortabelt på tabellens laveste pladser i den bedste engelske række. Kun én sejr i 14 forsøg er det blevet til. Dødsstødet ser ud til at have været udenederlaget på 2-1 i bundbraget mod Southampton lørdag.

Næste kamp tegner heller ikke til at blive for sjov. Her skal Watford forsøge at få oprejsning ude mod Brendan Rodgers' ekstremt formstærke Leicester-mandskab.

