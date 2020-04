Engelsk legende er død

En af de helt store britiske målmænd gennem tiden er gået bort.

Chelsea-ikonet Peter Bonetti er død efter længere tids sygdom. Det melder klubben på sin hjemmeside. Han blev 78 år.

Manden, der fik øgenavnet 'the cat', opnåede ikke færre end 729 kampe for London-klubben i sin karriere. Dermed er han kun overgået af en enkelt spiller, når det gælder rekorden for flest kampe for Chelsea.

Den indehaves af af Ron Harris, som var holdkammerat med Bonetti gennem hele målmandens tid på Stamford Bridge.

Den foregik over perioden 1960-1979, men var afbrudt en sommer i 1975, hvor Bonetti var i USA for at spille for St. Louis Stars.

Men storhedstiden var selvsagt i England, hvor hans største resultater talte triumf i FA Cuppen i 1970 og pokalvindernes Europa Cup året efter.

I førstnævnte succes var han finalens helt store oplevelse, da London-klubben hjemtog pokalen for snuden af Leeds.

Indtil 2014 var han stadig manden med rekorden for flest gange rent bur i Chelsea, inden Petr Cech overtog den ære.

På landsholdet oplevede han ikke samme status som førstevalg. Bonetti var ganske vidst en del af den engelske trup, der vandt VM i 1966, men han kom aldrig på banen.

Skæbnen ville, at han var aktiv i samme periode som legenden Gordon Banks, hvorfor han måtte tage til takke med en reserverolle.

For den brasilianske fodboldlegende Pelé var der dog ingen tvivl om, at Bonetti hørte til blandt de allerbedste i verden.

- De tre bedste målmænd, jeg nogensinde har set, er Gordon Banks, Lev Yashin og Peter Bonetti, har Pelé tidligere udtalt.