Engelsk medie: Tottenham vil hente endnu en dansker

Det er ikke mange dage siden, at Tottenham kunne offentliggøre en kontraktforlængelse med den belgiske midtstopper Toby Alderweireld.

Som sådan lyder det som en god nyhed, men rent praktisk kan det ende med at betyde, at belgieren forlader London-klubben.

Årsagen skal findes i, at Tottenham blot aktiverede en klausul i Alderweirelds kontrakt, der udløb til sommer, sådan at den nu løber til sommeren 2020.

Den belgiske forsvarsprofil har dog med forlængelsen nu en frikøbsklausul i sin kontrakt fra sommeren 2019, der angiveligt skulle lyde på 25 millioner pund.

Og da der formentlig står flere klubber parat til at betale det beløb, kan man mest af alt læse forlængelsen som et tegn på, at Spurs og Alderweireld ikke kunne blive enige om en egentlig forlængelse, og at den her løsning derfor er den eneste, hvor Tottenham kan tjene lidt penge på forsvarsspilleren

Det betyder derfor formentlig også, at Tottenham skal ud efter en afløser, og ham har de, hvis man skal tro avisen The Independent, fundet i italienske Sampdoria.

Han hedder Joachim Andersen og er 22 år.

Joachim i nærkamp med Romas Patrik Schick i Serie A i november. Foto: Alessandra Tarantino/AP

Avisen beretter, at den engelske storklub har set sig lun på danskeren, der særligt har imponeret i dette efterår i Serie A og senest blev hædret med en plads på et stort italiensk medies bud på Efterårets Hold.

Tottenham ser dog ud til at møde modstand fra både Manchester United og Inter, der også har været meldt interesserede i den unge dansker.

Ifølge The Independent vil Joachim Andersen komme til at koste i omegnen af 35 millioner pund - svarende til godt og vel 290 millioner danske kroner.

Joachim Andersen har spillet 18 kampe i den italienske Serie A for Sampdoria i denne sæson.

