Engelsk stjerne tæsket

Både The Sun og Fox Sports bringer billeder af en godt smadret Danny Drinkwater.

Chelsea-lejesvenden, som nu optræder for Burnley, blev angiveligt banket ude foran en natklubben Chinawhite Club i Manchester, hvor seks mænd gik på ham.

Ifølge The Suns kilder hoppede flere af overfaldsmændene på han ankel, og det skyldtes åbenbart, at den tidligere landsholdspiller havde lagt an på kæresten til Kgosi Ntlhe, som spiller for Scunthorpe United.

I sidste uge fortalte klubben, at han havde fået en mystisk ankelskade, som skulle være sket udenfor fodboldbanen. En skade som holder ham ude i op til seks uger.

Skaden fik han ifølge mediet få timer, efter han sad på bænken i Burnleys 3-0-nederlag mod Liverpool.

Politiet blev ikke tilkaldt ved hændelsen, og den tidligere Premier League-vinder har ikke anmeldt det.

- Danny accepterer, at han kan bringe sig selv i situationer, hvor man kan kritisere ham. Han vil modtage den kritik med åben pande. Han ved, at han ikke kan tillade at bringe sig i disse situationer, siger en talsmand for Drinkwater.

- Han vil tale privat og ærligt med klubben om disse bekymringer, lyder det uden der kommer yderligere uddybning.

Burnley har indtil videre ikke kommenteret sagen.

Drinkwater har ikke spillet Premier League-fodbold i halvandet år og er nok mest kendt for at være en del af det Leicester-mandskab, der vandt mesterskabet i 2016.

I 2017 blev han solgt til Chelsea, der betalte svimlende 290 millioner for ham. 23 optrædener for klubben og i alt 1181 spilminutter fortæller om lidt af et fejlkøb.

Nu håber han at få gang i karrieren igen i Burnley efter sin ankelskade.

