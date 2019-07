Engelsk storklub henter Real Madrid-profil

Rygterne har kørt i de seneste dage, og nu melder BBC, at klubskiftet er på plads.

- Arsenal har fået en aftale med Real Madrid om at hente den spanske midtbanespiller Dani Ceballos på leje i sæsonen 19/20.

22-årige Ceballos spillede et forrygende U21-EM for Spanien, hvor han blandt andet scorede mod både Italien og Polen på vejen mod den EM-titel, som Spanien vandt for femte gang.

Ceballos med U21-EM-trofæet 30. juni i år. Foto: ALBERTO LINGRIA/Ritzau Scanpix

På klubplan har Ceballos haft det sværere. For to sæsoner siden kom han til Real Madrid fra Real Betis, men har ikke opnået den håbede spilletid.

Arsenal spanske manager Unai Emery ønsker endnu ikke at bekræfte skiftet endnu, men taler gerne om det spanske stortalent.

- Vi taler om muligheden for at hente en spiller på leje, og vi har forskellige navne. Klubber arbejder på det.

- Ceballos er en meget god spiller. Jeg kender ham fra Betis og også fra Real Madrid. Han gjorde det rigtig godt ved U21-EM, som de vandt, siger Emery til Arsenals hjemmeside.

I Arsenal ser man Ceballos som den perfekte afløser for Aaron Ramsey, der tidligere på sommeren skiftede til Juventus.

Men Ceballos kan også spille lidt mere offensivt og dermed snuppe Mesut Özils plads. I sidste sæson blev det dog kun til tre scoringer i 26 kampe for Real Madrid, så det handler om for London-klubben at forløse talentet, der blev kåret til hele turneringens MVP ved U21-EM for to år siden.

Arsenal har tidligere på sommeren også skrevet kontrakt med den brasilianske angriber Gabriel Martinelli, så Ceballos bliver klubbens anden sommerforstærkning.

